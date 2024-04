Leseclub 14 / 2024

07.04.2024 Landwirtschaft

Milchkühe mit HPAI infiziert: Die bestätigten Meldungen aus den USA sorgen die Wissenschaft. Influenza-Viren bei Wiederkäuern sind aber keine Seltenheit.

Bauernproteste in der Schweiz: Die Bauern gehen wegen der gleichen Gründe auf die Straße. Was aber unterscheidet die Proteste von denen in der EU?

Milde Winter und Durchwuchskartoffeln fördern den Kartoffelkäfer: Was hilft im Ökolandbau?

Zitat der Woche: … zur Veränderung der Feldbonitur.

Märkte 13/2024: Getreide aus der Ukraine, in Brasilien mit neuem Terminal und Russlands Plan für eine Getreide-OPEC. Markt für Bio-Geflügel erholt sich. Erdbeeren und Spargel.

Bio-Milchkrise in Frankreich: Der Konsumrückgang zwingt Landwirte zur Rückumstellung oder Betriebsaufgabe

World of Meat (WOM): Russland startet einen Schweinefleisch-Shuttle. Weniger US-Schweine, dafür dürfen die Geflügelhalter wieder nach Kolumbien exportieren. Neuseeland will Rindfleischexporte in die EU steigern. Polen liefert erstes Geflügelfleisch nach Indonesien.

Bund + Länder: Welche Programme kürzt das Bundesumweltministerium? Neues Förderprogramm zur Abfallvermeidung in SH. Niedersachsen arbeitet an einem Hochwasser-Hilfsprogramm.

Österreichische Vollspaltenböden: Mit einem kleinen Trick stehen die Schweine noch immer auf Vollspalten.

Leguminosen in Europa und Deutschland: Europa baut mehr an, aber nicht übermäßig. In Deutschland landen Futterleguminosen nur in der Nische im Trog.

Science only: Weizen mit CRISPR/Cas9 resistenter und ertragreicher gemacht. .

Güter auf die Schiene: Europa will die Güter von der Straße auf die Schiene bringen. Doch es hakt. Wissing stellte die Digitale Automatische Kupplung vor. Die Bahn holt beim Nordzulauf zum Brenner-Basistunnel auf.

LEH auf den Punkt…: Bananenwasser ist das neue Trendgetränk in den USA. Schädlingsbefall im Lebensmittellager ist mit Druckentwesung kein Problem mehr. High-Protein-Produkte sind hipp – aber notwendig? Aldi Süd streicht weitere Haltungsstufen 1 und 2. Slow Food: Die Messe des guten Geschmacks.

Bio-Ökonomie: Grüner Ammoniak in Litauen. Frankreich setzt auf Biomasse. Solarprojekt in der Elfenbeinküste.

Welt-Bauern: Gartenbau in Vietnam. Silagefütterung im Iran. Bulgarische Drohnen dürfen jetzt auch Pflanzenschutz ausbringen.

