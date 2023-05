17.04.2023 Landwirtschaft

Das finden Sie im Leseclub 15/2023

Es gibt sogar einen Verein für eine „folienfreie Landschaft“. Im Visier der Foliengegner sind die Agrarfolien geraten, mit denen Landwirte vor allem im Gemüseanbau ihre Kulturen pflegen. Pünktlich zum Start der Spargelsaison klärt der Anbauverband über die Foliennutzung auf. 2022 gab es sogar eine Fachkonferenz im Beelitzer Spargelanbaugebiet, auf der konventionelle und ökologische Spargelbauern über ihren Folieneinsatz berichteten

80 Prozent der Mandelkerne im LEH kommen aus Kalifornien. Die Bäume beanspruchen sehr viel Wasser. In Neuseeland hat die Regierung jetzt auf der Nordinsel eine Region entdeckt, in der ein Anbau von nachhaltigen Mandeln möglich ist. Dazu gab es eine umfassende Machbarkeitsstudie.

Hitze, Starkregen und Trockenheit beeinflussen die Landwirtschaft in Europa. In einer Studie für den Agrarausschuss im Europaparlament wurden die jährlichen Schäden für die EU beziffert und die Politik auf Merkmale für die Klimaanpassung untersucht. Vier EU-Mitgliedsländer finden sich bei den Schadenssummen weltweit unter den TOP 25 der am meisten betroffenen Länder.

Sachsen und Brandenburg melden ein Plus von Ökounternehmen aus der Landwirtschaft und Verarbeitung. Die Befragung des Deutschen Bauernverbandes hingegen zeigt einen steigenden Unwillen, auf den Ökolandbau umzustellen. Am ehesten steigen kleinere Betriebe um.

Und: World of Meat (WOM), Afrikas vergessene Nahrungspflanzen, texanischer Milchviehstall explodiert – ein Opfer der Wachstumsstrategie?

Roland Krieg