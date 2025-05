26.04.2025 Landwirtschaft

Liebe Leserinnen und Leser.

Das finden Sie im Leseclub 17/2025:

Ausnahmegenehmigung von Kreosot: Der Europäische Gerichtshof lehnte die Klage der Chemie zur allgemeinen Zulassung des Holzschutzmittels Kreosot ab. Was ist Kreosot, warum sind nur Ausnahmen zugelassen, welche Historie steckt dahinter und welche Alternativen gibt es?

Osterunruhen am Brenner: Wegen der Hinweise auf ein Aussetzen des Baus der Bahnstrecke Brenner-Nordzulauf gab es heftige Kritik der Tiroler an der Bundesrepublik. In der Tat: So fix wie alles erscheint ist der Bau auch nicht. Die neue Regierung wird die Trassenvarianten neu bewerten..

Märkte 17/2025: Die europäische Vegetation ist nach aktuellem MARS-Bericht trotz ausgedehnter Niederschlagspause noch in gutem Zustand. US-Agrarbranche rechnet angesichts der US-Zollpolitik mit dem Schlimmsten (ausführlich).

Bund + Länder: Zitate beim DIW zur Umkehr in der deutschen Schuldenpolitik. In Niedersachsen wurden die Tierschutzpreise für Geflügelhalter vergeben..

Toastbrot-Nation Deutschland …: Wie das Toastbrot zur beliebtesten Brotsorte wurde und die Stiftung Warentest hat die Toastbrote miteinander verglichen. Aldi-Online geht im September offline.

Hier geht es zur kostenpflichtigen Bestellung (19 Euro pro Jahr): (https://herd-und-hof.de/landwirtschaft-/herd-und-hof-leseclub.html)

Viel Spaß beim Lesen wünscht

Roland Krieg

Agrar- und Wissenschaftspublizist

Wöchentlicher Leseclub (ISSN 1866-0630) auf Herd-und-Hof.de

T: +49 162 / 954 26 82

E: info@herd-und-hof.de

Knakenbörg 9

26427 Esens