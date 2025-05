Leseclub 19 / 2025

12.05.2025 Landwirtschaft

Anklage gegen Till Backhaus? Mit Aufhebung der parlamentarischen Immunität kann die Staatsanwaltschaft Rostock Anklage gegen den Landwirtschaftsminister in Mecklenburg-Vorpommern erheben. Ihrer Ansicht nach war die Entnahme einer Wolfsfähe im Jahr 2020 ein Verstoß gegen das Bundesnaturschutzgesetz.

London knickt gegenüber Trump ein: Handelsvertrag senkt die Zölle für den britischen Export. Die Landwirte sind nicht erfreut.

GAP 28 aus Sicht europäischer Kleinbauern: Via Campesina legt ein Positionsvertrag für die GAP2028 vor.

Märkte 19/2025: Hausse auf allen tierischen Märkten.

Europa: Ausschüsse und Parlament: GMO mit Ausnahmen für Molkereien? Parlament stimmt für die Absenkung des Schutzstatus beim Wolf. Erste Erfahrungen aus dem Mega-Blackout in Spanien. Parlament votiert für Wasserresilienstrategie. Parlament ist gegen den Neuordnung des EU-Haushalts ab 2028. Deutschland zweimal Gegenstand bei Vertragsverletzungsverfahren.

Bund + Länder: Landwirtschaft rückt eine Position vor. Merz-Regierung streicht Sonderbeauftragte. Neue Klärschlammverbrennung in Stavenhagen (MV). Freigelände und Raufutter statt Weidegang für Öko-Milchkühe? Lebensmittelproben in BW sind 2024 erneut frei von Gentechnik. Das neue Jagdgesetz in RP fokussiert den Wald und nimmt den Wolf auf.

Der Direktauszahlungsmechanismus: Wie er funktioniert – aber derzeit keine Anwendung findet.

LEH auf den Punkt …: Schweiz verbietet Tierartenbezeichnung bei Fleischersatzprodukten.

Bio-Ökonomie: Bundesbürger zweifeln an der Klimaneutralität bis 2045. „Beerenstrom“ in Österreich: 17.000 qm Sonnenmodule über rund 3.000 Beerensträucher.

Welt-Bauern: Der bewaffnete Konflikt zwischen Indien und Pakistan führt schon zu Fluchtbewegungen und Hamsterkäufen

