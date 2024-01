14.01.2024 Landwirtschaft

Liebe Leserinnen und Leser.

Das finden Sie im Leseclub 2/2024:

Von der Dieselaffäre zum Generalstreik? Was ist aus den Protesten geworden? Kann Rukwied die Wut-Woche für sich nutzen? Landwirte als Kondensationspunkte für breite Unzufriedenheit

Wo sind die Knackpunkte beim Agrardiesel? Kein Agrarökonom ist gegen die Streichung. Lasten der Transformation sind auf alle verteilt

Agrardiesel im Bundestag: Während der Bauern-Abschlusskundgebung vor dem Brandenburger Tor am 15. Januar, diskutiert der Finanzausschuss des Bundestages über das Kürzungsvorhaben

Agrardiesel und iLUC: Biokraftstoffverbände beklagen in einem offenen Brief an das UBA die schlechte Bewertung von Biokraftstoffen. Biodiesel hätte schon längst da sein können.

Märkte 02/2024: Neue Analyse des USDA, Ukraine-Exporte beflügeln die rumänische Infrastruktur, Mexiko kauft wieder gelben Mais aus den USA

Landwirtschaft in der Verantwortung für die Ukraine: Copa Cogeca führt europäische erzeugungsverbände an, die eine dauerhafte Lösung für den Solidaritätskorridor suchen

Bund + Länder: Novelle des Jagdgesetzes in MV, Warum der Harz gestorben ist

Science only: Rotwildpopulation und der Mensch, Warmzeit 2023, Land unter, Wann Omega-3-Fettsäuren helfen

Welt-Bauern: US-Lebensmittel in Ghana, Mexiko weitet Blaubeersektor aus, Taiwan: Nicht gut Kirschen essen, Fischmehl aus Peru

Hier geht es zur kostenpflichtigen Bestellung: (https://herd-und-hof.de/landwirtschaft-/herd-und-hof-leseclub.html)

Viel Spaß beim Lesen wünscht

Roland Krieg

--

Herd-und-Hof.de (ISSN 1866-0630)

Das Online-Magazin für Verbraucher

https://herd-und-hof.de



T: +49 162 / 954 26 82

E: info@herd-und-hof.de

Knakenbörg 9

26427 Esens