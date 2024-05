Leseclub 20 / 2024

21.05.2024 Landwirtschaft

Waldzustand: Nur jeder fünfte Baum ist gesund. Waldbauern befürchten eine Verschlechterung des Waldumbaus durch die Reform des Waldgesetzes

Be Safe Bee Honey: Ein neues internationales Netzwerk für die Bienen will in den nächsten vier Jahren mehr Wissenschaft in die Diskussion um Bestäuber bringen

Agrishow Brasilien: Die Landtechnikmesse spricht mit moderner Technik den Wandel in der Landwirtschaft Brasiliens an.

Weniger Migration, mehr Dünger: Was will die neue rechte Regierung in den Niederlanden?

World of Meat (WOM): Die Fokussierung auf die Schweineerzeugung hat Spanien Probleme auch bei den Tierschutzorganisationen eingebracht.

Nachhaltige Biomassenutzung als Baustein für die Energiewende: Experten wollen in der Anhörung zur Bioenergie im Bundestag nicht auf Biomasse verzichten

Förderprogramm Wildnisfonds: Was wurde in den vergangenen drei Jahren mit dem neuen Förderprogramm finanziert?

Science only: Studiengang Biotechnologie. Erdbeeren wehren sich gegen Macrophomina. Die ersten Agropastoralisten auf Zypern kamen tausende Jahre früher als gedacht auf die Mittelmeerinsel.

Die Märkte für Pflanzenschutzmittel und Dünger: Jahresbericht des Industrieverbandes Agrar.

Welt-Bauern: Kohlendioxidrechner für Landwirte. Rübenbauern in Kirgisien in sorge. Tröpfchenbewässerung in Kasachstan. Landwirtschaft ohne Weltbank. Mehr Geld für LDC

