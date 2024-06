Leseclub 21_22 / 2024

02.06.2024 Landwirtschaft

Tierschutz im Umlaufverfahren: Mit Müh´ und Not hat Cem Özdemir sein Tierschutzgesetz nach dem Bundeskabinett doch noch hinbekommen.

Die Trennung von Ackerbau und Pflanzenzüchtung: Haben die Landwirte wirklich die Zeit, sich als Züchter zu präsentieren? Die Umfrage zeigt, dass Landwirte die Trennung von Ackerbau und Züchtung zu schätzen wissen. Im Sortiment sind für Interessierte auch samenfeste Sorten vorhanden.

Kampf der Hornissen: Die asiatische Hornisse breitet sich aus und wird zur Gefahr für Bienen und Reben. Die Briten zeichnen Sichtungen von Einzeltieren und Nestzerstörungen auf.

Märkte 21_22 / 2024: Entspannung am Rohölmarkt. Das Wetter hat die Kurse fest im Griff. Rückruf ägyptischer Frühkartoffeln wegen Pestizidrückstände.

Immer mehr Gummirüben in Deutschland: Die Glasflügelzikade verbreitet das Phytoplasma im rasanten Tempo.

Agrarrat m Mai: Soll es eine Alternative zur Krisenreserve gebe? Große Beutegreifer wieder Thema. Die Marktlage wird geopolitisch und witterungsbedingt bestimmt: Polen und Zypern fordern Hilfe. Dänemark setzt auf Biotechnologie. Rumänien will eine Ausnahmeregelung für Neonicotinoide. Im Osten sind Lebensmittel noch immer anders. Slowenien setzt bei der neuen Kommission auf Fortführung der Tierschutznovelle.

Bund + Länder: Wiederaufforstung eingefroren. MV mit eigener Nutztierstrategie. Sommerweideprämie in Niedersachsen ausgezahlt.

Der Elefant im Raum: Deutschland im ethischen Würgegriff von Botswana und Namibia

Sonder-AMK zum Bürokratieabbau: Berlin will weniger Bürokratie bei gleichbleibendem Umwelt und Klimaschutz.

Land unter – Mal wieder: Hochwasser, Überschwemmungen und brechende Deiche. Großflächiger Katastrophenfall vom Bodensee bis zu Elbe.

LEH auf den Punkt…: Rekordstrafe für Mondelez. Die meiste Weidemilch fällt im Juli raus. Weniger süße Brotaufstriche.

Wien und die Vollspaltenböden: Weiter Streit um das Ende der Spaltenböden. Die Politik hat nach Wünschen inhaltlich noch nichts nachgelegt. Bauernbundpräsident legt vor.

Bio-Ökonomie: Wasserstoffbeschleunigungsgesetz. Schnellladeinfrastruktur mit Monopolpreisen. Habeck macht den Weg für CCS und CCU frei. Österreich fehlt ein Elektrizitätswirtschaftsgesetz.

Frisches Geld für die EU? Macron will doppelt so viel Geld. Deutschland zeigt kein Interesse.

Welt-Bauern: Mehr Biosprit in den Philippinen. Craft Biere in Taiwan. Reiserlöse in Thailand steigen

Hier geht es zur kostenpflichtigen Bestellung:

Herd-und-Hof.de (ISSN 1866-0630)

https://herd-und-hof.de



