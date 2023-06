Leseclub 22_23 / 2023

12.06.2023 Landwirtschaft

Liebe Leserinnen und Leser.

Das finden Sie im Leseclub 22 und 23/2023:

Der 1. Juni ist Tag der Milch. In den USA ist der ganze Juni Milchmonat. Leistungen der Milchkuh. Was passiert in den USA? Veterinärmangel, Milchbauern in Südafrika und einer in Rotenburg an der Wümme. Eigenes Futter ist Gold wert – und Irlands Idee zur Reduzierung von Treibhausgasen.

Die EVP ist aus den Verhandlungen über die Kommissionsidee zur „Wiederherstellung der Natur“ ausgestiegen. Umweltschützer sind sprachlos.

Welche Auswirkungen durch die Zerstörung des Kachowka-Staudamms in der Ukraine sind auf die Landwirtschaft denkbar?

Märkte 2/2023 – Getreide

Kohäsion ist eines der EU-Zauberworte. Was verbirgt sich dahinter? Was macht Deutschland zur Angleichung der ländlichen Räume und was steht in der aktuellen Territorialagenda 2030 für die EU?

Bund + Länder: Bio-Brüterei in NRW, Regionalmühle in BY, Biomohn und neues Bundesnetzwerk zum Humusaufbau

Düngegesetz im Bundeskabinett. Ein Schritt in die richtige Richtung

World of Meat (WOM): Groß, größer … China. Die neuen Zensus-Zahlen über die größten Schweinebetriebe der Welt

Flammschutzmittel auf dem Prüfstand: EFSA startet Konsultation über bromierte Flammschutzmittel, deren Rückstände in vielen Lebensmittel zu finden sind

Geld wird knapp: Erste Zahlen über den Haushalt 2024. Das BMEL wird sparen müssen.

Neues Zentrum für Pflanzenforschung: das virtuelle Institut Transcend will die Pflanzenzüchtung auf ein neues Niveau heben.

Der Farbe Grün mangelt es an Transparenz: Umweltausschuss will die Natur monetär bewerten und in der Gesamtrechnung sichtbar machen

Welt-Bauern: COP 28, Reis statt Tabak, Chinas externe Ernährungssouveränität, USA streitet mit Mexiko über GVO-Mais, Lebensmittelhilfen und französische Innovationsplattform für den globalen Süden

Hier geht es zur kostenpflichtigen Bestellung: (https://herd-und-hof.de/landwirtschaft-/herd-und-hof-leseclub.html)

Viel Spaß beim Lesen wünscht

Roland Krieg

