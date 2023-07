Leseclub 26 / 2023

02.07.2023 Landwirtschaft

Juni-Agrarrat in Luxemburg: Fischereipolitik, Fischereiabkommen mit Madagaskar und Agrarhilfen

Bauerntag: Auf der Suchen nach den Weichen: Dem Willen zur Transformation fehlt es an Anreizen und Pragmatismus. Der Bauernverband setzt auf das gesellschaftliche Rollenverständnis der Landwirte

Green Deal - Pakete: Der Agrarrat ist von einer gemeinsamen Position zur nachhaltigen Pflanzenschutzrichtlinie weit entfernt. Der Umweltausschuss im Europaparlament findet keine Mehrheit für das Gesetz zur „Wiederherstellung der Natur“.

Märkte 26/2023: Die Ernte der Wintergerste hat begonnen. Vegetationsbericht Ukraine, Russland und Kasachstan. Wetterweizen. Schweinemarkt auf Höhenflug

Ausblick auf den 5. Juli (Gentechnikgesetz): Die Kommission stellt ihr geleaktes Gentechnikgesetz vor. Wissenschaftler haben es vorab geprüft

Bund + Länder: Agrarförderung BW, Umdenken beim Wolf von Berlin bis Brüssel, Waldpakt in Bayern

Optische Sortierer sind weltweit gefragt: Höhere Ansprüche bei Saatgut und Verarbeiter beflügeln den Markt für optische Sortierer. Dutzende Fotos pro Sekunde und Korn

Pakt gegen Lebensmittelverschwendung: BMEL und LEH gehen gemeinsam und verbindlich auf freiwilliger Basis gegen Lebensmittelverschwendung vor.

Bio-Meersalz: Brüssels Hang zu Kompliziertem: Statt Salz aus der Öko-Verordnung zu streichen, will die EU-Kommission Bio-Salz regeln. Steinsalz kann kein „bio“ sein. Agrarabgeordnete lehnen die delegierte Rechtsakte ab

Anteil erneuerbarer Energien steigt: Biomasse hält acht Prozent des erneuerbaren Energiemixes. Deutschlands Strom kommt zu 52 Prozent aus erneuerbaren Quellen

EuGH: Schutzgebiete zu spät gemeldet: Irland scheitert bei Klageeinreichung gegen das Vertragsverletzungsverfahren, Schutzgebiete zu spät gemeldet zu haben. Damit ist auch die deutsche Unterstützung für die grüne Insel gescheitert.

Welt-Bauern: China will nachhaltig fischen, falscher Bioreis in Italien, Pitahayas aus Südafrika, mexikanischer Zitrusverband tritt dem Weltverband bei, Handelspartner Neuseeland und schwere Regenfälle in Chile

