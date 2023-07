09.07.2023 Landwirtschaft

Liebe Leserinnen und Leser.

Das finden Sie im Leseclub 27/2023:

Kassensturz: Der Entwurf für den Haushalt 2024 und die Finanzplanung bis 2027 treffen den ländlichen Raum in voller Härte. Für den Ökomarkt setzt der Etat das Ende vieler Träume

Zucker, Fett und Salz: Die Angst vor 2025: Die freiwillige Reduktionsstrategie bei den „Dickmachern“ bekommt im Zwischenbericht ein schlechtes Zeugnis. Geht es so weiter, droht zum Programmende 2025 das Ordnungsrecht

Gentechnik: Protestdemo und Thema im Agri: Die Differenzierung der neuen Züchtungsmethoden gefällt den Kritikern nicht. In Brüssel steht die Mehrheit, die Abgeordneten sorgen sich aber über die Patente

Märkte 27/2023: Die Wintergerste 2023 fängt witterungsbedingt mit Problemen an. Die Erntemengen 23 zeigen abwärts. Die USA hoffen auf baldigen Regen und im deutschen Südwesten hat die Ernte der Frühzwiebeln begonnen.

Bund + Länder: Käferholz in Bayern, Krähen in Rheinland-Pfalz, GEG und Einfamilienhäuser und im Bund ist niemand für den CO 2 -Preis zuständig

Science only: Hitzerekord bei globalen Temperaturdurchschnitt. So heiß wie seit 100.000 Jahren nicht

Geld bewässert keine Pflanzen: Krisenreserve aus dem GAP-Haushalt für die Dürreländer. Das aber kann auf Dauer keine Lösung sein. Es muss sich grundlegend etwas ändern.

Der Bundesrat im Juli: Kennzeichnung: Ja, mit Schmerzen, Herkunftsangabe: Ja, Freiluftstall bei Mastschweinen: Nein. Öko-Themen: Kontrollverordnung und Bio-Label in der Kantine. Abbruch der Bebrütung von Küken auf 13 Tage heraufgesetzt, Verlängerung der Zoonosenverordnung und bei den Umweltthemen standen die CO 2 -Mait und ein Steuerentlastungsprogramm für die Energiewende auf dem Programm

Stichwort Glyphosat: EFSA-Statement ist keine Zulassung – aber die Kritiker kochen

Welt-Bauern: Heidelbeeren in Polen, Naturschutzparks in Vietnam und Süßkirschen aus Moldawien

Hier geht es zur kostenpflichtigen Bestellung: (https://herd-und-hof.de/landwirtschaft-/herd-und-hof-leseclub.html)

Viel Spaß beim Lesen wünscht

Roland Krieg

--

Herd-und-Hof.de (ISSN 1866-0630)

Das Online-Magazin für Verbraucher

https://herd-und-hof.de



T: +49 162 / 954 26 82

E: info@herd-und-hof.de

Knakenbörg 9

26427 Esens