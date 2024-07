07.07.2024 Landwirtschaft

Liebe Leserinnen und Leser.

Das finden Sie im Leseclub 27/2024:

Zauberwürfel Ungarn: Schwieriger Start der ungarischen Ratspräsidentschaft birgt noch viele Überraschungen.

Permakultur in der Landwirtschaft: Die Vorteile der Permakultur sind unbestritten. In der Schweiz gibt es sogar ein Höfe-Netz. Aber ist sie auch etwas für die Landwirtschaft im Maßstab Deutschlands. Studienautor Julius Reiff hat in seiner Umweltstudie zur Permakultur die sozio-ökonomischen Effekte nicht untersucht.

Monopolkommission zur Lebensmittellieferkette: Die schwierige Korrektur eines Marktungleichgewichtes

Märkte 27/2024: OECD/FAO-Ausblick auf die Agrarmärkte bis 2033.

Ausschusszuschnitt in Brüssel: Droht dem ENVI die Aufspaltung?

Bundestag und Bundesrat vor der Sommerpause: Während der Bundestag das Agrarpaket debattierte, lehnte der Bundesrat die Düngegesetzgebung ab.

Bund + Länder: Wer entscheidet über die Mautbefreiung? Ökoregeln von Landwirten zeigen gestiegene Nachfrage.

Homogene Entlastung für heterogene Strukturen? Korrekturen in der Agrarpolitik begünstigen immer nur ein Segment, wie die Diskussion im Finanzausschuss über die Entlastung für Landwirte zeigt.

Zugvögel sind nicht zu managen: Kormoran-Bestand ist kaum zu managen. Rechtlich hätte er den gleichen Weg wie der Wolf zurückzulegen

Science only: Wenn die Fritten ein Zebramuster aufweisen.

LEH auf den Punkt…: Gesundes-Herz-Gesetz ist keine Diabetes-Strategie. Warenverfügbarkeit ist ein sensibles Thema.

Bio-Ökonomie: Fahrradland Deutschland. Kommunale Wärmeplanung ohne Biogas?

Welt-Bauern: Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit Kenia.

Hier geht es zur kostenpflichtigen Bestellung: (https://herd-und-hof.de/landwirtschaft-/herd-und-hof-leseclub.html)

Viel Spaß beim Lesen wünscht

Roland Krieg

--

Herd-und-Hof.de (ISSN 1866-0630)

Das Online-Magazin für Verbraucher

https://herd-und-hof.de



T: +49 162 / 954 26 82

E: info@herd-und-hof.de

Knakenbörg 9

26427 Esens