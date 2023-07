Leseclub 28 / 2023

16.07.2023 Landwirtschaft

Wer rettet die Natur? Nachdem das Europaparlament das Gesetz zur „Wiederherstellung der Natur angenommen hat, bleiben Fragen offen? Wie gut oder schlecht ist der Kompromiss? Nimmt die EVP an den Trilog-Verhandlungen teil? Ist der Streit ein Ausblick auf die EU nach der Neuwahl im Jahr 2024?

„Zero Hunger“ bleibt möglich: Der Jahresbericht der Welthungerhilfe und der Bericht zur Ernährungssituation der FAO unterstreichen die Dramatik der Lage. Viele kleine Schritte speisen den Optimismus. Doch wer stoppt Kriegstreiber?

Aus dem Bundeskabinett: China-Strategie, Klimaanpassungsgesetz und Bericht zur „Internationalen Verantwortung und Zusammenarbeit“ für die Agenda 2030

Märkte 28/2023: Soja

Bund + Länder: Bayern erhöht Stallbauförderung; Leerstand von Büroräumen nimmt zu. Innenstadtverdichtung statt Flächenfraß

Die Welt baut Getreidelager: Gegen Lieferstörungen und Preissteigerungen. Unternehmen, die Lagerhallen, Silos, Fördertechnik und Elektronik verkaufen bekommen Aufträge aus der ganzen Welt.

Science only: Sachstandsbericht über Szenarien, wie die Landwirtschaft in Irland ihre Klimaziele erreichen will. Die Rinderherde spielt eine Schlüsselrolle

Welt-Bauern: Lateinamerikastrategie: Lateinamerika ist mehr als der Mercosur. Wie will Deutschland die Länder künftig umwerben und mit ihnen handeln?

