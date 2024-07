Leseclub 28 / 2024

13.07.2024 Landwirtschaft

Tarmstedter Ausstellung: Hier treffen sich Landwirte und Verbraucher auf der größten Schau im Norden

Stabile Zeiten für die Ökomilch: Die Chancen für eine Umstellung sind gut. Die größten Hürden liegen in den Kosten. Öko-Treff in Tarmstedt

Mit dem Farmdroid in die Zwiebelerzeugung eingestiegen: Nicht nur für den Ökolandbau: Der Farmdroid übernimmt das lästige Hacken in Rübe und vielen Spezialkulturen

Netzwerk Lernort Bauernhof: Die erste Plattform für den Berufsstand für die wirkliche Landwirtschaft

Märkte 28/2024: Allgemein gutes Marktumfeld verdrängt nicht die Sorgen um die Qualität bei Getreide. Wie sieht es aktuell in Russland und Kasachstan aus? Die Möhre startet mit einem Fest in die neue Saison.

Der neue DEFRA-Chef in London: Die Erwartungen an die britischen Labour sind groß. Auch an den neuen Agrarminister Steve Reed.

Bund + Länder: Hilfe für Fischer verlängert. Fluthilfe Niedersachsen.

Wie die ITW in die nächsten zehn Jahre starten will: Die Lieferkette Schwein wird geschlossen und damit der Ausstieg aus dem Ferkelfonds eingeleitet. Neues für Hennen und Puten.

Das Recht hält sich an das Recht für den Wolf: Die aktuellen Urteile aus Oldenburg und Brüssel sorgen bei den Weidetierhaltern für Unmut. Hat Österreich den Stein der Weisen gefunden?

Science only: Die Chancen der Ribonukleinsäure. Ökologische Apfel- und Birnenzüchtung.

LEH auf den Punkt…: Der Konsum von zuckerhaltigen Getränken legt wieder zu. Reichen die von der DGE empfohlenen Milchportionen für die Calciumversorgung aus? Lebensmitteleinkaufsstudie in Österreich zeigt Defizite zwischen Wollen und Umsetzung. Aldi UK schlägt der Ananas die Krone ab. McDonald´s schmeißt den McPlant aus von der Speisekarte.

Bio-Ökonomie: Verschleppter Strommarkt im Westbalkan. Synthetischer Kraftstoff für den Motorsport. Solarpark im Spreewald.

ASP. HPAI und MKS: Der Blick auf die internationalen Tierseuchen

Welt-Bauern: Italiens Wasserprobleme. Belgische Mini-Wassermelonen. Italienische Junglandwirte. Japan sucht händeringend landwirtschaftliche Arbeiter. Äthiopien trotzt den Huthi-Rebellen

