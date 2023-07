Leseclub 29 / 2023

23.07.2023 Landwirtschaft

Bakteriophagen: Sind die Bakterienfresser eine Hilfe im Kampf gegen Antibiotikaresistenzen? Eine Reise von London im Jahr 1900 bis zur Entdeckung von Bakteriophagen. Steht die EU vor der ersten Zulassung und was sagen Wissenschaftler zu den Chancen und Risiken?

Wer bekam was über das Schwarze Meer? Herd-und-Hof.de hat die Daten der Schiffsbewegungen und Frachten analysiert.

Wenn der Wolf in der Koppel ist: In flagranti erwischt. Eine neue Situation beim Umgang mit dem Wolf. Was rät das niedersächsische Umweltministerium?

Märkte 29/2023: Allgemeine Marktentwicklung, Getreide EU Prognose, Gerste Deutschlandernte, Weizenmehl, Futterzusatzstoffe

London tritt dem Pazifikraum wirtschaftlich bei: Londons Coup nach dem Brexit. Was können die Landwirte und Hersteller erwarten?

World of Meat (WOM): Geflügelpest in Brasilien und Großbritannien, Rinderherde in den USA, Markt für Insektenfutter bei Hunden und Katzen

Bund + Länder: Vorsteuerpauschale wird weiter gekürzt, Niedersachen renaturiert die Ise-Niederrung

Azole und Pilzerkrankungen bei Mensch und Tier: Kreuzresistenz bei Schimmelpilzen gegen Fungizide und Humanmedizin. Neue Studie in Science.

Science only: Die Umwelt von PFAS entgiften, Insekten als Hühnerfutter, Obst- und Gemüseverarbeitung im Kampf gegen Hunger in Ostafrika

LEH auf den Punkt …: Nestlé in den USA setzt auf regenerative Landwirtschaft und fängt beim Pizzateig an

Bio-Ökonomie: Wie viel erneuerbare Energien sind im australischen Strom? Europäische Kreislaufwirtschaft für seltene Erden

Was hat das EU-CELAC-Treffen gebracht? Es gibt grundlegende Unterschiede bei der Betrachtung der Welt

Welt-Bauern: Neue Regeln für Saatgutbeize in GB. Logistikprobleme in Kasachstan, Peru exportiert weniger Heidelbeeren

