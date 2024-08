Leseclub 29 / 2024

24.07.2024 Landwirtschaft

Die EU nimmt personelle Formen an: VDL gewinnt dank der Grünen. Besetzung des Agri steht fest

Fallstricke im Haushalt: Die unruhige Debatte über den Haushalt 2025 findet erst nach der Sommerpause statt

Märkte 29/2024: Globaler Protektionismus setzt einen politischen Preis für Getreide. 1. DBV-Erntebericht. EU-Notbremse für Getreidegrütze aus der Ukraine. Biofleisch ist Konsumenten zu teuer. Der Milchmarkt deckt die Kosten noch immer nicht

Der medizinische Einfluss des Menschen auf die Welt: Der Mensch sorgt für einen Anstieg resistenter Keime.

World of Meat (WOM: JBS baut Pattyproduktion in Kanada aus. USA investiert in ländliche Fleischverarbeitung. Rinderverband wirbt für chilenisches Rindfleisch.

Bund + Länder: Erste Fohlenauktion in Celle. „Ländle leben lassen“ im Landtag abgelehnt

LEH auf den Punkt…: Es gibt keine allergievorbeugende Anfangsnahrung. Mensa-Studie: es wird gegessen, was beworben wird. Aldi-Süd im Papierlos-Test.

Bio-Ökonomie: Noch mehr erneuerbare Energien. Erste Agri-PV in Österreich.

Welt-Bauern: Neue Mühle in Bangladesch. Futtermangel bei indischen Milchbauern. Verschiebungen im globalen Handel mit Mehl. Italienische Biobauern im Boom

