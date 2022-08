Leseclub 30/2022

31.07.2022 Landwirtschaft

Allen drei Projekten ist eines gemeinsam: Sie laufen im Dezember 2022 aus. Die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Ophelia Nick, war unter anderem deshalb Mitte Juli auf einwöchige Fachreise in Kasachstan. Sie traf sich mit Landwirtschaftsminister Erbol Karaschukejew, der von der im Januar neu gebildeten Regierung im Amt bestätigt wurde. Darüber hinaus konferierte sie mit den Abgeordneten des Agrarausschusses im Oberhaus des Parlamentes. Sie hat sich über die Projekte des BKP informiert, das Deutsche Agrarzentrum und zwei Milchbetriebe besucht. Mit deutschen Landwirten hat sie sich über das Thema duale Ausbildung ausgetauscht. Dieses Modell wird mittlerweile in vielen Ländern kopiert. An der Deutsch-Kasachischen Universität in Almaty tauschte sie im Rahmen einer Paneldiskussion mit Studierenden sich zum Thema Welternährung aus.

In einem neuen Weideversicherungsprogramm der Agrarkreditkorporation wurde der Zeitraum bei Anmeldung bis zum 16. April der Biomasseausfall in der Zeit zwischen dem 01. Mai und 30. August eingeführt. Die Versicherungsprämie beträgt 3,2 Prozent der Versicherungssumme, für die Landwirte von der Regierung einen Zuschuss von 50 Prozent erhalten können. Die Messung des Biomassewachstum findet per Satellit über die relative Feuchtigkeit in den Pflanzen statt. Daraus entsteht ein Indexwert für den Verlust an Biomasse.

Erstmals wachsen in den Niederlanden rote Conference Birnen auf 60 Hektar heran. Joop Vernooij von der Staay Food Group rechnet mit der ersten Ernte zu Beginn des August. Die Früchte haben sich sehr gut entwickelt, aber durch einen starken Junifall der Birnen bleibt das Erntevolumen begrenzt. Vor allem die jungen Bäume seien beeinträchtigt. Dennoch bleiben genug rote Conference Birnen für einen ersten Marktauftritt und der Präsentation übrig. Das Interesse an den neuen Früchten sei vor allem im Ausland sehr groß.

Das Landratsamt Plauen hat den Ausbruch der Rinderseuche (Pasteurellose) in mehreren Herden mitgeteilt. Das Bakterium kann mehrere Tage im Boden und Wasser überleben. Die Rinder waren zum Zeitpunkt alle auf einer Weide. Die für den Menschen ungefährliche und nicht anzeige- und meldepflichtige Krankheit ist für Rinder und Wildwiederkäuer sowie Haus- und Wildschweinen tödlich. In Südostasien, dem Mittleren und Nahen Osten und in Afrika endemisch, trat Pasteurellose 2013 erstmals in Europa in Spanien auf. Ausbrüche in Deutschland wurden bislang in Bayern, Brandenburg, Niedersachsen, Sachsen und Sachsen-Anhalt gemeldet. Jüngste Ausbrüche gab es in Mecklenburg-Vorpommern.

Bei jährlich um die 100 Neueröffnungen und 80 Schließungen hat Netto-Markendiscount (Edeka) sein Fernziel von 5.000 Filialen weiterhin im Blick. Bei durchschnittlich 810 Quadratmeter Fläche pro Geschäft erzielt der Edeka-Discounter gut 14 Milliarden Umsatz und konnte seinen Gewinn zwischen 2019 und 2021 von 237 auf 325 Millionen Euro steigern. Das Ergebnis liegt mittlerweile über dem jährlichen Investitionsvolumen.

Der größte deutsche Erzeuger von Lachsforellen aus Niedersachsen, Heidefisch, geht in das Endkundengeschäft. Von den bundesweit 209 Betrieben, die 2021 rund1.926 Tonnen erzeugt haben, entfielen 900 Tonnen auf Heidefisch. Bislang gingen die rotgefärbten Regenbogenforellen in den Export, vor allem nach Osteuropa. Demnächst auch bei Edeka.

Antiquariat: Diese Woche sogar etwas zum Mitraten: Welche Lebensmittelkrankheit beschreibt das Leipziger Tageblatt vom 29. Juli 1822?

