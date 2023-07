Leseclub 30 / 2023

29.07.2023 Landwirtschaft

Viva España: Erster Agrarrat unter der spanischen Präsidentschaft. Die Zeit vor der Europawahl ist knapp, die Agenda lang

Keine weiteren Extrahilfen für Landwirte: Die osteuropäischen EU-Länder wollen weitere Klimagelder. EU-Kommissar Janusz Wojciechowski bleibt hart. Es gibt auch keine weiteren GLÖZ-Ausnahmen

EU-Mitgliedsländer patzen beim Pflanzenschutz: Es drohen zahlreiche Vertragsverletzungsverfahren gegen EU-Länder wegen mangelhafter Umsetzung von Quarantänemaßnahmen

Märkte 30/2023: Getreide, Futtermittel, Palmöl, Schweinemarkt

Wie weiter mit den Ukraine-Exporten? Ein Dilemma zwischen Solidarität und Marktbalance. EU-Kommission will Entscheidung erst nach Ernteanalyse fällen

World of Meat (WOM): Argentinien: Rindfleisch, Brasilien: Geflügelgenetik, China und Welt: Schweinefleisch

Bund + Länder: Klimaschutz in SH, rote Farmer in RP, Herkunftskennzeichnung Bund, Ökoprämien: Bund und Länder, Spargel aus Niedersachsen, AUKM in Sachsen-Anhalt und Landarbeiterkindergarten in Sachsen

Ernte 23: Nach der Wintergerste stoppt der Niederschlag den Fortgang. Trockenheit breitet sich in Europa aus

Science only: Wertvolle Bohnen aus Mexiko, Grundlagen für eine ökologische Ziegenzucht in Deutschland

Agrarrat: Nachhaltige Pflanzenschutzverordnung: Die Länder sind ambivalent. Reduzierung ja, aber es fehlen konkrete Daten. Eher plädieren sie für eine europaweite als eine nationale Lösung.

LEH auf den Punkt …: Haribo expandiert im Ausland, Aldi Süd setzt auf regionale Produkte

Bio-Ökonomie: Bund fördert mehr Radwege. Binnenschiffer bekommen in Rheinland-Pfalz landgebundenen Ladestrom

Agrarrat grundsätzlich offen für neue Gentechnik: Die meisten Länder wollen die Differenzierung neuer Züchtungsverfahren nach Vorschlag der Kommission. Geredet werden muss noch über „Patente, Tracking, Tracing“

Russland und Afrika: Zweiter Afrikagipfel zeigte bei schwachem Besuch nur wenig Übereinstimmung mit Putins Politik

Welt-Bauern: Tansanier sind mit der Umweltpolitik zufrieden. Es könnte aber mehr sein. Ghana setzt auf niederländische Hilfe für die Entwicklung des Kakaoanbaus und im Gartenbau

