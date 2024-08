Leseclub 31 / 2024

07.08.2024 Landwirtschaft

Mehr Futterautonomie mit weniger Kraftfutter: Ergebnisse im Projekt BioDiv Milch mit einer Reduzierung der Kraftfuttergabe. Wirtschaftliche Effekte und Auswirkungen auf die Biodiversität.

Nach der Hitze kommt der Waldbrand: Die Brandwetterlagen nehmen zu. Brandstiftung bleibt Ursache Nummer eins.

Märkte 31/2024: Chinas Wirtschaftsmenetekel. Wie wirtschaftlich sind Russlands Weizenexporte? Raps und Ölsaaten. FAO-Lebensmittelpreisindex

Bund + Länder: Tierhaltungskennzeichnung Bayern. „Stable School“ in Bayern. Sachsen will mehr Bio. Ernteschäden in Brandenburg.

Übernachtungseuro für die Landwirtschaft: Tourismus und Almwirtschaft sind in Österreich eng verbunden. Sollen die Gäste auch die Landwirtschaft unterstützen?

LEH auf den Punkt…: Kurzarbeit bei Halloren.

Der Südtiroler Problem ist tot. Landeshauptmann setzt zwei Urteile außer Kraft. Nun ist KJ1 tot.

Bio-Ökonomie: Solardächer in Italien. Französische Bio-Methan-Unterstützung. 3,4 Millionen installierte PV-Anlagen in Deutschland.

Antiquariat: Die Geschichte des Rausches. Zum Internationalen Tag des Bieres ein Rückblick auf die Brauereikultur.

Venezuela: Mit Willkür in die Katastrophe: Nach der Wahl ist wie vor der Wahl. Menschen haben Hunger, der Landwirtschaft geht die Puste aus.

Welt-Bauern: Entwaldungsfreier Kakao. Weinlese auf Sizilien gestartet. Schadensbilanz im Aostatal. Milchbauernschwund in den USA

