13.08.2023 Landwirtschaft

Liebe Leserinnen und Leser.

Das finden Sie im Leseclub 32/2023:

Schwieriges Investitionsumfeld: Obwohl die Transformation in der Landwirtschaft das wichtigste Geschäftsumfeld ist, halten Landwirte sich nach Analyse der Rentenbank bei Investitionen zurück. Unsicheres Umfeld und Inflation sind die Hauptgründe

Lula liefert – ein bisschen: Die Europäer sind über das Ergebnis der südamerikanischen Regenwaldkonferenz enttäuscht. Sie wollten mehr Verpflichtungen. Südamerika aber bereitet sich mehr auf eine Kompensation der Emissionsstaaten im reichen Norden vor.

Schweinefleisch weiter rückläufig: Weniger Schweine, weniger Schweinefleisch, mehr Schweinefleischimporte: Das Schreckensgemälde wird Realität

Märkte 32/2023: Getreide

Konditoren wollen reduzierte MwSt. behalten: Wie lange die Reduzierung der Mehrwertsteuer für die Gastronomie gilt, hängt von der Steuerschätzung im November ab. Vorher wird die Regierung nicht aktiv

World of Meat (WOM): Brasilien steigert Export von Schweinefleisch, Großbritannien bekämpft Fake-Fleisch, Neuseeland profitiert vom Handelsabkommen mit GB

Bund + Länder: Bayern fördert digitale Technik wieder

Der Kanzler an der Trinkhalle: Am Wochenende feiert das Rheinland das Kulturgut Büdchen. In der kommendem Woche kommt sogar der Kanzler

Infektion mit Schweinegrippe: Die USA meldet einen Infektionsvorfall an die WHO. Der Patient ist mittlerweile genesen.

Science only: Klimawandel in Ostafrika

LEH auf den Punkt …: Preise, Preise, Preise

Bio-Ökonomie: Der Etat für den KTF steht, Holzbasierte Heizsysteme, Bayern fördert Biokohle, Biokraftstoffverbrauch

Antiquariat: Vor 25 Jahren: Fahrverbot wegen hoher Ozonwerte

Welt-Bauern: Milchviehhaltern im Iran geht die Luft aus, der Tschad muss eine Flüchtlingswelle aus dem Sudan verkraften

Hier geht es zur kostenpflichtigen Bestellung: (https://herd-und-hof.de/landwirtschaft-/herd-und-hof-leseclub.html)

Viel Spaß beim Lesen wünscht

Roland Krieg

--

Herd-und-Hof.de (ISSN 1866-0630)

Das Online-Magazin für Verbraucher

https://herd-und-hof.de



T: +49 162 / 954 26 82

E: info@herd-und-hof.de

Knakenbörg 9

26427 Esens