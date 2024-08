12.08.2024 Landwirtschaft

Liebe Leserinnen und Leser.

Das finden Sie im Leseclub 32/2024:

Der Naturschatz am Silbersee: Gewässerrandstreifenprogramm im Niedersächsischen Weg. Politische Begehung in Wehdel mit Ausgleichszahlungen, Erfolgen und Doppelstrukturen.

Pflanzenschutz in der Klemme: Am Bodensee sollen Äpfel gegen Schorf gespritzt werden. Captan geht wegen des benachbarten Hopfens nicht, für Folpet ist der Rückstandswert im Eigentlichen zu hoch.

Märkte 32/2024: Frontalcrash hatte keine Auswirkungen auf die Rohstoffbörsen. Ernte in Österreich. Äpfel- und Birnenprognose. Freihandelsabkommen Türkei – Ukraine. Nibulon investiert in Getreideexporte in der Ukraine. „Umbria, per favore“ – Clou in der Abflughalle.

World of Meat (WOM): Moskau will keine deutsche Schweinegelatine mehr. Preishoch bei chinesischen Schweinen. Dreiwertiges Eisen mit Vitamin C für gesunde Ferkel. Brasilien setzt auf eigenes DDGS.

Bund + Länder: Herdenschutzhunde in SH. Bio-Wochen in NRW. Sonderinfo ASP in Hessen. Haltungsstufe 3 bei der DMK.

Science only: Schnelle Entwicklung kostet Lebenszeit. Neues von der Giftalge Prymnesium.

Inkretinmimetika und die Mühlenindustrie: Geht der Bedarf an Weißmehl durch die Abnehmspritze Ozempic zurück?

Süßgetränk-Tsunami: Neue Studien zum Konsum zuckerhaltiger Getränke. Was hat die Zuckersteuer in Großbritannien gebracht?

Bio-Ökonomie: Taxonomie zu nachhaltigen Investitionen. Spaniens Sonne für den Strom. Italien erhöht den Fonds für PV-Anlagen in der Landwirtschaft.

Welt-Bauern: Beerenanbauer in Kirgisistan. Agrargenossen in Kasachstan. Teures Hühnchenfleisch in Marokko.

Viel Spaß beim Lesen wünscht

Roland Krieg

