Leseclub 33 / 2023

EFSA-Konferenz zu Xylella: In Lyon trifft sich die wissenschaftliche Xylella-Elite zur Bestandsaufnahme über die Verbreitung des Feuerbakteriums. Welche Lösungsansätze in der Bekämpfung des Bakteriums in Bearbeitung sind, zeigt der Blick in das Abstract-Book.

Ukraine: Landwirte auf Dialog angewiesen: Dem ukrainischen Export helfen und EU-Landwirte vor Importmengen schützen. Aktuelles aus der Ukraine

Leben mit Meister Petz: Die Menschen sollen auch zusammen mit dem Braunbären leben. Paula Mayer von der ETH Zürich hat in Norditalien Risikokarten erstellt.

Märkte 33/2023: Getreide, Milchpreise, Heu und Stroh, Fischkonsum

Mit Effizienz in der Milcherzeugung Emissionen verringern: Mit der Züchtung auf Gesundheit und Langlebigkeit wird die Milchviehaltung emissionsärmer

World of Meat (WOM): Frankreich prüft bei Schweinen und Geflügel die Biosicherheit bei der Freilandhaltung, Die Philippinen werden die Afrikanische Schweinepest nicht los

Bund + Länder: Resiliente Wasserversorgung in RP, genetische Waldressourcen in RP, BW erhöht die Prämien für Rebneuanpflanzungen

Auch Bayer kann Petition: Die Bayer AG startet eine Online-Petition für die Zulassungsverlängerung von Glyphosat

Beef mit „Beef“: Woher die Slang-Bedeutung kommt und wie lange es mit „Beef“ noch weitergeht

Bio-Ökonomie: Bundeskabinett: Solarpakt I und Wärmewende, was ist der Praxis-Check, Ernte unter der Agri-PV-Anlage in Österreich, Ausschreibungsergebnis Photovoltaik, Sonnenstrom in Thüringen

Unsichere Lebensmittel: Kräutertees mit nicht deklariertem Appetitzügler

Welt-Bauern: Kartoffelkäfer in GB, Dürreschäden in Spanien, AUKM in Polen, Baumwollanbau in Simbabwe unter veränderten Klimabedingungen

