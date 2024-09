Leseclub 35 / 2024

02.09.2024 Landwirtschaft

ASP-Impfstoff in der Kritik: Nach Vietnam setzen jetzt auch die Philippinen auf einen ASP-Impfstoff. Der ist international aber nicht zugelassen und Veterinäre warnen vor Mutationen.

Die ersten frischen Äpfel sind da: Ende August startet die neue Apfelsaison

Die Brüsseler Kandidatenliste: Die Liste der Nominierten Kommissare steht fest. Schafft es der Luxemburger Christophe Hansen für die DG Agri?

Märkte 32/2024: China und die Westmärkte. Europa sieht rot. Die Bestandsschau vor der Maisernte.

Metazachlor, Dimethachlor und Terbuthylazin: Wo es nicht verboten ist empfiehlt die Landwirtschaftskammer Österreich einen freiwilligen Verzicht.

World of Meat (WOM): Smithfield teil die Geschäftsfelder in Europa und Nordamerika auf. Brasilien modernisiert Schweine- und Geflügelsektor. Waliser Rindfleischproduktion im Engpass.

Bund + Länder: Bio-Erlebnistage in Sachsen. Niedersachsen will den Bodenmarkt neu gestalten. Wolf reißt tragende Kuh in der Eifel.

Teichwohl gleich Tierwohl: Wie Karpfen und Forellen mit dem Klimawandel in Aufzuchtanlagen klar kommen.

Das harte „Nein“ des Ostens: Sachsen und Thüringen haben gewählt. Was sind die Hintergründe zur Wahlentscheidung gewesen?

Science only: Makroalgen für das Klima.

LEH auf den Punkt…: Jetzt kommen die Sommerheiligen: Summerween als Partytrend verkürzt die Wartezeit auf Halloween und belebt das Geschäft.

Bio-Ökonomie: Zu wenig Windenergieanlagen an Land. Indonesien erleichtert den Bau von Solarparks. Nach dem Maut- kommt das 5G-Fiasko für Scheuer. Viele private Solarmodule senken den Grundlastbedarf in australischen Stromnetzen.

Welt-Bauern: Pasta für Ghana. Biokraftstoff in China

