11.09.2022 Landwirtschaft

Leseclub 36/2022

Im Leseclub 36/2022 sind in dieser Woche die Rubriken Marktplatz, LEH auf den Punkt… und Antiquariat erschienen:

Marktplatz: Ausführlicher Bericht über die außerordentliche Sitzung des EU-Energieministerrates vom 09: September // Die Schwere Flut in Pakistan: Was sind die Ursachen und wie ist die Landwirtschaft betroffen?

Auszug „Pakistan“:

Ein Großteil der Kharif-Ernte wurde zerstört. Reicht eine Verschiebung der Anbaugebiete nach Norden aus? Die Nutzung von Trockenregionen erhöht den Wasserstress im Land.

Die Flüsse und Gewässer waren vor dem Monsun bereits durch ausgiebigen Niederschlag und einem Frühjahrsabschmelzen der Gletscher mehr als gesättigt. Das pazifische La Nina-Phänomen hat dann dem Süden weitere ergiebige Niederschläge gebracht.

Auszug „LEH auf den Punkt…“:

Zwetschgen

Die frühreifen Früchte sind von den Hauptsorten verdrängt, für die Konsumenten aber tiefer in die Tasche greifen müssen als 2021. Das Frischeangebot aus Mittel- und Süddeutschland dürfte bis Ende September reichen. Der Verkauf wird hauptsächlich über Angebote induziert. Das durchsetzen von höheren Preisen ist begrenzt, weil Spätsorten aus dem Balkan-Raum nachrücken. Bei einem Durchschnittspreis von 2,26 Euro pro Kilogramm liegt die Spanne Anfang September bei 1,32 bis 2,49 Euro je Kilogramm.

Landwirtschaft

Rund 300.000 sogenannte Gastvögel überwintern in Nordfriesland und den nordfriesischen Inseln. Dabei verursachen sie vielfältige Fraßschäden. Die Landesregierung Schleswig-Holstein hat bei der Europäischen Kommission angefragt, on der Schutzstatus der Nonnengänse zur Bejagung geändert werden kann. Der Naturschutzbund (NABU) sieht in der Bejagung keine schnelle Lösung. Eine erfolgreiche Bejagung müsste rund um die Uhr erfolgen, was der Öffentlichkeit und den Touristen nicht zu erklären sei.

LEH

„Heimat“. Das ist die neue Eigenmarke beim Netto-Markendiscount (Edeka), die saisonabhängig Obst und Gemüse von regionalen Erzeugern anbietet. Die Einführung der Eigenmarke wird mit offline- und online-Kampagnen begleitet. Elf Bauern beschreiben, was „Heimat“ für ihren Betrieb bedeutet.

Welthandel

„Jadrana“, „Talessa“ und „Wiking“. So heißen die drei Frachter, die blau-gelbe Container für die Lidl-Reederei „Tailwind“ zwischen China und Europa transportieren. Die Schiffe reisen ab Taichang über Ningbo und Da Chan Bay nach Koper in Slowenien, dann weiter nach Barcelona und Rotterdam. Die Frachter laden „nur“ zwischen 5.000 und 5.500 Container, was rund ein Viertel weniger als bei den größten Containerschiffen ist. Daher sind sie schneller unterwegs und bedienen die Route innerhalb von 16 Tagen von China aus und brauchen zurück mit 28 Tagen nur die Hälfte der üblichen Zeit. Lidl will seine Ware schneller und pünktlicher erhalten, als über den Dienst fremder Reedereien.

Auszug „Antiquariat“:

Das Großherzogliche-Badische Anzeige-Blatt für den Dreisam-Kreis vom 10. September 1822 hat mehrere Versteigerungen veröffentlicht. Darunter verschiedene Mengen an Getreide und zwei Lehensmühlen.

Roland Krieg