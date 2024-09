Leseclub 36 / 2024

09.09.2024 Landwirtschaft

Ernährungssicherheit: Es ist nie genug: Der Agri-Ausschuss beendet die Sommerpause mit einer Diskussion über die Ernährungssicherheit.

Die Zeit für Veränderung ist jetzt: Das Ergebnispapier des Strategischen Dialogs Landwirtschaft in Brüssel trägt die Handschrift der ZKL. Entscheidend wird die Umsetzung

Die illegale Jagd auf den Waxdick: Die Störe in der unteren Donau leiden unter illegalem Fischfang und sind vom Aussterben bedroht.

Wildnis im Anthropozän: Die Botschaft für Wildtiere hat in Hamburg eröffnet. Interview mit dem Vorstand Prof Hackländer von der Deutschen Wildtierstiftung über den Wolf.

World of Meat (WOM): Vion gibt die Rinderschlachtung an Tönnies ab.

Bund + Länder: Landesregierung will Erleichterung für Bauern in SH. Klimaschutzgesetz in MV geht in die Ressortabstimmung. Baden-Württemberg setzt sich für Kaliumphosphat im Weinbau ein und unterstützt Winzer bei Versicherungslösungen. Der 4. Jahresbericht zum Niedersächsischen Weg weist den Weg in die Breite aus.

Zukunftsprogramm Pflanzenschutz: Auch nach Verbesserungen reißt die Kritik von allen Seiten nicht ab.

Die Suche nach der gesunden Ernährung: Lidl und Billa setzen bereits das um, was Ernährungswissenschaftler vom LEH einfordern.

LEH auf den Punkt…: Frischetheken werden bei Edeka bald nur noch in Kernzeiten besetzt sein.

Bio-Ökonomie: Schneller zur Geothermie.

Welt-Bauern: Chinas selektive Afrika-Hilfe. Schweiz stoppt Kükentötung. Keep Farmers Farming in Australien.

