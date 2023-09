24.09.2023 Landwirtschaft

Liebe Leserinnen und Leser.

Das finden Sie im Leseclub 38/2023:

Glyphosatzulassung aus Sicht der Wissenschaft: Die EU ist nach über überwiegender Meinung auf dem richtigen Weg. Auf lange Sicht wird auch Glyphosat anders eingesetzt werden müssen

Özdemir und der Schwarze Freitag: Die Agrarministerkonferenz macht deutlich, dass Özdemir bislang nichts bewegt hat

Märkte 38/2023: Energie wird teurer, neue IGC-Prognose zu Getreide, Rapsöl aus Deutschland, das Wetter schlägt zurück

Bund + Länder: Herdenschutz-Fördergebiete in NRW, Lieferkettengesetz aussetzen?, Deutsche Fischer vor Marokko, Zukunftsplan Wasser in Rheinland-Pfalz, Nitratmessstellen in MV, Maut steigt, Rotweine in Rheinland-Pfalz

Deutschland auch beim Naturschutz marode: EuGH-Urteil zu nicht gemeldeten Schutzgebieten ist die letzte Mahnung vor einer Vertragsstrafe durch die EU

Vier-Länder-Treffen der deutschsprachigen Bäuerinnen- und Land-Frauenverbände: Landfrauen fordern mehr soziale Absicherung

Welt-Bauern: Indigene Völker bekommen in Brasilien mehr Schutz. Das Brot im Libanon: Woher kommt das Getreide und wer vermahlt es?

