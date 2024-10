Leseclub 38 / 2024

22.09.2024 Landwirtschaft

Christophe Hansen vor schwieriger Amtszeit: Der neue Agrar-Kommissar braucht bei einigen Themen die Mithilfe von anderen Generaldirektionen. Der Strategische Dialog ist im Europaparlament nicht unbestritten. Welche Parallelen gibt es zwischen den Europaparteien und den Landeswählern in Sachsen, Thüringen und Brandenburg? Erodiert der Deutsche Bauernverband?

Märkte 38/2024: Zucker, Kirschen und Birnen. Zahl der Woche: Schweineschlachtungen.

Anpassungen der Direktzahlungen: Özdemir reicht Erleichterungen zur Notifizierung in Brüssel ein.

World of Meat (WOM): Wiederkehrende Eierkrise in Russland. Eier machen in Brasilien Milliardäre

Bund + Länder: Wärmeplanung in Baden-Württemberg. Öko-Aktionswochen in BW. Der Schweizer Anlagenbauer Bühler übernimmt den deutschen Fermentationsspezialisten Esau & Hueber. Im Saarland hat die Weinlese begonnen. Förderung ländlicher Räume in NRW. Hubert Aiwanger setzt sich im Freistaat Bayern für den Abschuss von Fischottern ein. Bundes-Hochwasserschutz vor den Fluten in Ost- und Zentraleuropa. Lebensmitteluntersuchungen in Niedersachsen zeigen keine Auffälligkeiten.

Ein Zukunftsdokument „ist eine schwierige Kiste“: UN-Sonderevent „Zukunftsgipfel“. Ein Hoffnungsschimmer in einer Welt voller Kriege und Probleme.

Science only: Der Brexit ist schrecklicher als gedacht: Eine neue Studie zeigt den Einbruch von Importen und Exporten im Handel mit der Europäischen Union. Der britische Bauernverband fordert ein starkes Agrarbudget von der britischen Regierung.

LEH auf den Punkt…: Wann wird aus Werbung eine Marke. Süßwarenhersteller Storck scheitert vor dem EuGH.

Bio-Ökonomie: Windrad-Ausgleich kann vielfältig sein.

Welt-Bauern: Schleichende Trockenheit in Brasilien bedroht die Agrarbasis im Land.

