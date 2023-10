Leseclub 42 / 2023

25.10.2023 Landwirtschaft

Milchproduktion unter Druck: Jahreskonferenz des Milchindustrie-Verbandes

Dem Mischwald fehlt die Nutzungsintensität: Zu wenig Laubhölzer im deutschen Wald. Es fehlt an Forschung und Nutzung

Märkte 42/2023: Zu warmer Herbst, überall nur Bären, Die Passage durch den Suez-Kanal wird teurer

Bundesrat im Oktober: Energieeffizienz, Solar-Kleingarten

World of Meat (WOM): Australier wollen mehr Rindfleisch in die EU liefern, Brasilien hat gute Geschäfte auf der ANUGA gemacht, JBS baut Kulturfleischanlage in Brasilien, Eierlikör statt Eierüberangebot, Broilermarkt in Russland hat Probleme, Gewürzfusion in Deutschland

Bund + Länder: Rinderhaltung NRW, Klimasünder in der Bundesregierung, Pflanzenschutzdienste, 5-G-Campusnetzwerke, Sturmschäden MV, SH-Kirchenland in Artenhand, Mauterhöhung beschlossen

Science only: Die mikrobielle Veredelung von Kohlendioxid, Eigene Gesundheit vor Tierwohl

Welt-Bauern: Iranische Geflügelbauern verlieren ihr Aryan-Huhn, Bauern im Irak lernen den Integrierten Pflanzenschutz

