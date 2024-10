Leseclub 42 / 2024

20.10.2024 Landwirtschaft

Welche GAP braucht die Landwirtschaft: Im Agri und Envi wurde der Strategische Dialog diskutiert. Mit den Euroskeptikern und Euroablehnern bläst den gemäßigten Ansätzen für eine neue GAP viel Gegenwind ins Gesicht. Selbst die Christdemokraten lassen sich anstecken.

Tierschutzgesetz fällt durch: Alle Sachverständigen lasen im Agrarausschuss des Bundestages kein gutes Haar am Gesetzentwurf zum Tierschutzgesetz.

Märkte 41/2024: Kaum eine Chance für Spiegelklauseln. In Brasilien und Südrussland hat Regen Ernte und Aussaat vorangebracht. Europa bleibt auf Rapsimporte angewiesen. Jetzt steigen auch bei Pfeffer die Preise

Französische Bauern demonstrieren wieder: Vor den Wahlen zur Landwirtschaftskammer machen die Bauernvertreter mobil

LEH auf den Punkt…: Die Angebotskommunikation im LEH preist immer die gleichen Produkte und stellt die Ernährungspyramide auf den Kopf. Die junge Generation hat die Bedeutung von Jodsalz vergessen.

Bio-Ökonomie: Deichbau kostet auch abseits der Küste. KTBL untersuchte Chancen für Post-EEG-Biogas. Energiewirte in Mecklenburg-Vorpommern. Langsames TK-Beschleunigungsgesetz hinterlässt weiße Flecken im Breitbandnetz. Vor der Weltnaturkonferenz in Cali: Der deutsche Beitrag zum Naturerhalt.

Welt-Bauern: Welternährungswoche. Es sind zunehmend Kriege und Bürgerkriege, die Menschen in Armut und Hunger entlassen. Die Bedeutung der städtischen Landwirtschaft in Ghana. Das Weizendilemma in Afrika. Fisch bleibt wichtig in überfischten Ozeanen. Ohne Innovationen wie der Genom Editierung kommt die Welternährung künftig nicht aus.

Hier geht es zur kostenpflichtigen Bestellung (19 Euro pro Jahr): (https://herd-und-hof.de/landwirtschaft-/herd-und-hof-leseclub.html)

