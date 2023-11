Leseclub 43 / 2023

31.10.2023 Landwirtschaft

Die richtige Bodenformel für den Klimaschutz: Kleines Thünen-Glossar zu den Begriffen Humusaufbau, Kohlenstoffsenke und Kohlenstoff-Sequestrierung

„Unsere bayerische Agrarstruktur ist ein Glücksfall“: Nach der Wahl in Bayern: Koalitionsvertrag und Kabinett

Märkte 43/2023: Trotz politischer Erdbeben sind die Märkte überwiegend wetterabhängig, Trübe Aussichten auf dem Schweinemarkt

Bund + Länder: Forschungsnetzwerk Wald in NRW, Agrarwissenschaftliche Gymnasien in BW, Öko-Regionen in NRW, Bayerns Kabinett

Kein Miteinander gegen Klimarisiken: Scheitert das Pariser Klimaabkommen am versagen des Multilateralismus? Die wichtigsten sechs Kippunkte. Geflügelgrippe in der Antarktis angekommen

Science only: Angereichertes Insektenfutter für Geflügel, Vitamin C gegen Hitzestress bei Broilern, Wie Geschmack entsteht

Haselnüsse für Süßes und Pikantes: Jetzt ist Hauptsaison für Haselnüsse

Welt-Bauern: Kreislaufwirtschaft in Polen, Chilenische Milchbauern lassen die Bäume stehen, Saudis erzeugen mehr Weizen, Sorgen um die indische Milchproduktion

