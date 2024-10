Leseclub 43 / 2024

27.10.2024 Landwirtschaft

Weltbiodiversitätskonferenz in Cali: Die großen Ziele, die Finanzierung, das Problem mit indigenen Völkern und Steffi Lemke reist mit einem Referentenentwurf zur Nationalen Biodiversitätsstrategie an.

Milchwirtschaft in Deutschland und international: Jahrestagung des Milchindustrie-Verbandes. Hohe Preise reichen den Milchbauern nicht. Internationale Nachhaltigkeitserklärung der europäischen Milchvereinigung. Welche Rolle spielen Frauen in Bangladesch für die Milchwirtschaft? Wie sieht es im größten Milcherzeugerland Indien aus? Ein Gutachten über den § 148 GMO prognostiziert keine Wirkung auf Preise und Stärkung der europäischen Milchbauern. In Österreich gibt es seit Sonntag einen Lieferstopp an Spar.

Regenwurmprojekte: Europäisches Netzwerk für Bodenlebewesen besucht einen Biohof mit Gemüse einer solidarischen Landwirtschaft.

Märkte 43/2024: Australien erwartet trotz Trockenheit eine hohe Getreideernte. Havarie in der weltweit größten Stärkemühle. Wie viel Getreide Saudi-Arabien in diesem Jahr und wofür importieren muss.

Agrar- und Fischereirat im Oktober: Was steht im erwarteten GAP-Papier Ungarns? Rat schlägt seine Fangquoten für die Ostseefischerei vor.

Bund + Länder: BW hat seinen Leitfaden für die Hofschlachtung erneuert. Neuer Höchstgehalt für Mutterkorn wurde um ein Jahr verschoben. Rheinland-Pfalz will mit Indien auch beim Smart Farming zusammenarbeiten. EU genehmigt Fluthilfe für BW und Bayern.

LEH auf den Punkt…: In immer mehr Süßwaren tauchen Cannbidole auf. Diese Produkte sind nicht zugelassen.

Bio-Ökonomie: Falschinformationen über Windräder fallen eine Studie nach auf fruchtbarem Boden. Agora Energiewende zeigt, wie Deutschland 2045 klimaneutral wird. Ägypten baut und finanziert einen Solarpark in Dschibuti, um Äthiopien eins auszuwischen.

Welt-Bauern: Harris oder Trump: Wer hat das bessere Agrarpaket? Deutschland unterstützt den STDF-Fonds zur Einhaltung sanitärer und phytosanitärer Standards bei der WTO. Am Ontariosee in Kanada ist ein neues Getreideterminal in Richtung Atlantik entstanden. Milch aus Neuseeland für Taiwan ab 2025 zollfrei.

