22.12.2024 Landwirtschaft

Das finden Sie im Leseclub 51/2024:

Weniger Abfall und mehr Wiederverwendung: Der Umweltrat hat in seiner letzten Sitzung im Jahr 2024 die Verpackungsverordnung verschärft.

Verbesserung der GAK: Die Union hat einen Antrag zur Verbesserung der GAK in den Bundestag eingebracht. Wohlweislich wurde bei der Forderung nach höheren Mittel keine Summe genannt..

Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung: Die geplanten Änderungen kommen nicht mehr in dieser Legislatur und fraglich ist, ob sie überhaupt noch kommen. Die neue Regierung wird das Thema neu aufsetzen.

Märkte 51/2024: Die Wetterprognose weist dauerhaft höhere Temperaturen gegenüber dem Durchschnitt aus. Russland hat ein neues Ammoniak-Terminal in der Ostsee eröffnet. Vergleich zum Schaden an der „Brücke von Baltimore – die ein Container in den Fluss rammte. Mosel-Raps trieb nach Zerstörung einer Mosel-Schleuse die Kurse in die Höhe. Neuer Online-Marktplatz für Leguminosen.

Die mechanische Feldhygiene: Die Winterzeit bietet die Möglichkeit Hacken, Striegel und Grubber zu überprüfen. Ist eine Ergänzung sinnvoll? Wie geht es weiter mit der Bodenbearbeitung auf meinem Betrieb?

Bund + Länder: das Landeskabinett Baden-Württemberg beschließt Maßnahmen zur Umsetzung des Strategiedialogs Landwirtschaft. Bayern hat Direktzahlungen zumeist schon ausbezahlt. Nationale Biodiversitätsstrategie 2030 im Bundeskabinett beschlossen. Tierhaltungskennzeichnungsverordnung mit beschränkter Haftung.

Aus dem Bundesrat vom 20. Dezember: Hessen will Schluss mit dem Gold-Plating machen. Entschließung zum Ende von Mogelpackungen

LEH auf den Punkt…: Geht den Briten mit einer Guinness-Rationierung zu Weihnachten die Auswahlmöglichkeit aus? Die Schweiz kappt ab dem 1. Januar die Steuerbefreiung beim Einkauf im EU-Ausland. Der Handelsverband Deutschland sieht auch in der vierten Weihnachtswoche keinen Ansturm auf die Geschäfte. Die Bonpflicht von 2020 wird Ende 2025 evaluiert.

Herbstaussaat: Wie viel Fläche haben die Landwirte für Getreide und Raps belegt?

Bio-Ökonomie: Wie groß sind die Einnahmen aus dem Emissionshandel (2021 bis 2028). Der Brüsseler Energieministerrat schlägt der Kommission ein Maünahmepaket zur Beschleunigung der Geothermie-Nutzung vor.

Hier geht es zur kostenpflichtigen Bestellung (19 Euro pro Jahr):

Roland Krieg

