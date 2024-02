11.02.2024 Landwirtschaft

Liebe Leserinnen und Leser.

Das finden Sie im Leseclub 6/2024:

Inflationsverlierer Obst und Gemüse – Rückblick auf die Fruit Logistica: Obst und Gemüse haben wegen der Inflation bei Kunden die meisten Federn gelassen. Auf der Berliner Fruit Logistica zeigt sich die Branche dennoch optimistisch. Was aber ist aus dem Trend des Vertical Farmings geworden? Wer hat die begehrten FLIA-Preise gewonnen?

Europaparlament differenziert zwischen neuen Züchtungsmethoden: das Parlament folgt dem Vorschlag des Envi-Ausschusses und bringt die gleichen Reaktionen vor.

VDL und die europäischen Bauern: Was hat Kommissionspräsidentin von der Leyen vor dem Europaparlament zu den Bauern gesagt und was bedeutet die Rücknahme der SUR-Verordnung?

Auch Geflügelfleisch ist in der Krise: Seit kurzem steigt der Konsum von Geflügelfleisch als Alternative zu Rind und Schwein auch nicht mehr.

Märkte 6/2024: Rohöl steigt langsam an; Aktueller WASDE-Bericht; Kartoffeln auf hohem Preisniveau, Molkereiprodukte und vor allem Butter deutlich im Plus; Der Zuckermarkt schwächelt, auch weil der Konsum in Deutschland zurückgeht; Holzpreise bleiben stabil

Land- und Ernährungswirtschaft neu denken: Das Fraunhofer IAO hat mit Quartiersmanagern und Künstler die künftige Quartiersentwicklung in München ausprobiert. Leben, Arbeiten, Freizeit und Landwirtschaft werden auf gleicher Fläche konzipiert

Bund + Länder: Bund setzt soziale Konditionalität um; Brandenburger SolarEuro für die Gemeinden; Brandenburg hat neues Förderprogramm für Beratungsleistungen installiert

Kalter Kaffee beim Schweinecent: Özdemir musste ein Konzept vorlegen. Was braucht es für seinen Tierwohlcent?

GLÖZ 8 Ausnahme ohne Mehrheit: Ende Februar könnte die Einigung stehen – aber ist es dann für die Landwirte nicht schon zu spät?

LEH auf den Punkt …: Schmähprodukt des Monats in Österreich ist eine mit Vitaminen angereicherte Fertigsuppe. Foodwatch Österreich fordert Umsetzung der Nährwertprofile in der Health Claims-Verordnung. Die ist seit Jahren überfällig

Bio-Ökonomie: Von Algerien bis nach Ingolstadt. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will Wasserstoff aus Algerien

Welt-Bauern: Ghana will seine heimische Geflügelerzeugung fördern. Das gelingt nur langsam. Das Land muss weiterhin 270.000 Tonnen importieren

Hier geht es zur kostenpflichtigen Bestellung: (https://herd-und-hof.de/landwirtschaft-/herd-und-hof-leseclub.html)

Viel Spaß beim Lesen wünscht

Roland Krieg

--

Herd-und-Hof.de (ISSN 1866-0630)

Das Online-Magazin für Verbraucher

https://herd-und-hof.de



T: +49 162 / 954 26 82

E: info@herd-und-hof.de

Knakenbörg 9

26427 Esens