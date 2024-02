Leseclub 7 / 2024

18.02.2024 Landwirtschaft

BioFach 2024: Neue Trends auf dem Biomarkt, Konsumentenverhalten, Bioflächen in Deutschland und weltweit, Biohauptstädte, Kanada und Strukturwandel

Die Angst vor der Biomasse: Die nationale Biomassestrategie entspricht weder den Wünschen noch dem Bedarf in der Praxis

Das ungelöste Handelsproblem: Wettbewerbsnachteil hohe Standards. Lieferkettenverantwortung will die FDP nicht, in Handelsverträgen sind sie schwer unterzubringen, Alleingänge sind europarechtlich problematisch und am Ende muss der Kunde entscheiden, was er kauft und was er liegen lässt.

Märkte 7/2024: Rohölpreise steigen moderat; Hafer ex Ernte liegt 50 Prozent über Weizen; Uneinigkeit über die globale Sojaversorgung; Donau-Soja erwartet Rekordanbau

Neue Marktdefinition für die Wettbewerbsprüfung: Die EU-Kommission modernisiert das Wettbewerbsrecht durch Anpassung an die Handelspraxis

Bund + Länder: Niedersachsen offen für einen Fischerbeirat; Wald-Klima-Fonds 2023 nicht voll ausgeschöpft

Leitfaden Darmgesundheit bei Puten: Das „Netzwerk Fokus Tierwohl“ hat einen Leitfaden für die Darmgesundheit bei Puten herausgebracht

Lupinen- und Sojasorten: Sortentests der Landwirtschaftskammer Niedersachsen

Treffen der Jungwinzer: Jungwinzer diskutierten über Nährwertprofile, Arbeitskräftemangel und stellten ihre alkoholfreien Weine vor, die bei jungen Kunden hoch im Kurs stehen

Der Wolf im Agri: GD Umwelt will sich an die Berner Konvention halten und damit den Schutzstatus für den Wolf nicht ändern

Resteküche mit reifen Bananen: Alte Bananen sind kein Grund, sie wegzuschmeißen. Kreative Küchentipps

Bio-Ökonomie: Aufbau des deutschen Wasserstoffnetzes; Klimavertrag für die Industrie; Wasserstoffinfrastruktur in Europa

Bauern außer Rand und Band: So verlieren die Bauern die Unterstützung der Gesellschaft. Ein Kommentar

Welt-Bauern: Rumänische Bauern bekommen Liquiditätshilfe; Können Kakaobauern in Ghana und der Elfenbeinküste von den hohen Kakaopreisen profitieren?; Niederländische Bauern bekommen auch Liquiditätshilfe

