Leseclub 7 / 2025

17.02.2025 Landwirtschaft

Wenn die Politik leckt: Der Hansen-Leak ohne Wert. Kommt die Politik heute noch ohne Leak aus?

Ökolandbau zur BioFach: Umsatzrekorde, aber die Flaschenhälse in der Erzeugung und beim Verkauf bleiben.

Märkte 7/2025: Rindfleischhoch im Hackfleischmonat. Eier werden knapp, aber werden sie auch wie in den USA rationiert?

Der Bundesrat vom 14. Februar: Das Energiepaket der Bundesregierung passiert die Länderkammer. Änderungen am § 148 GMO wird abgelehnt.

Bund + Länder: Auf der BioFach besprechen Kaniber und Özdemir beim Agrar-Kommissiar Hansen eine Ausnahmeregelung für die Pflicht zum Weidegang in der Ökomilchviehhaltung umzusetzen. Özdemirs letzte Amtshandlung: Tierschutzbrief an die Kommission zu Tiertransporten in Drittstaaten. Mehr als zwei Millionen Euro hat Thüringen für 13 Regionalprojekte im ländlichen Raum ausgegeben.

Science only: Mit der Forschung über Fermentation sollen gesündere Lebensmittel erzeugt werden.

Mit gehängt: Zwischen allen Dekreten hat US-Präsident Trump den Landwirten die Energiefinanzierung und Aufgaben für den ländlichen Raum gestrichen. Die am Wochenende vereidigte neue Agrarministerin Brooke Rollins war bereits auf einer Landtechnikschau in Kentucky.

Welt-Bauern: FrieslandCampina zieht sich aus Rumänien zurück. 1.000 Milchbauern warten auf den neuen Käufer des Milchwerks.

Hier geht es zur kostenpflichtigen Bestellung (19 Euro pro Jahr): (https://herd-und-hof.de/landwirtschaft-/herd-und-hof-leseclub.html)

