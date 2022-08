Leselub 32/2022

12.08.2022 Landwirtschaft

Leseclub 32/2022

Marktplatz: Die Apotheke in der Natur hinterlässt Arzneimittelrückstände - und nicht nur aus der Veterinärmedizin / Hilft die Krisenhilfe in der Krise? Landwirte-Befragung zu den 15.000 Euro Inflationshilfe / Vergiftete Oder: Offenbar gab es eine Einleitung von industriellem Quecksilber, das alle Fische in der Oder vergiftete. Bis zum Stand 12.08.2022; 12:00 Uhr

Auszug zum Thema Arzneimittelrückstände:

Das Forscherteam um Gorka Orive (Spanien), Tomas Brodin (Schweden) und Peter Manninig (Deutschland) bezeichnet in einem Science-Artikel die Arzneimittelrückstände in der Natur als „pharmazeutische Verschmutzung“. Dabei gerät meist nur die Veterinärmedizin in den Fokus, während der Eintrag aus Medikamenten aus der Humanmedizin vernachlässigt wird. Nicht nur im Green Deal der Europäischen Union rückt das Ausmaß ganzheitlich in den Fokus. An der Leuphana Universität Lüneburg hat sich die Fakultät zur nachhaltigen Chemie etabliert, die schon 2017 ein nachhaltiges Antibiotikum hergestellt hat. Herd-und-Hof.de hat Die Bundesministerien Gesundheit und Umwelt zum Thema „grüne Pharmazie“ befragt und sich über den Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband (OOWV) über den Stand der Klärwerksebene informiert. Fazit: „Die grüne Pharmazie ist mehr als nur ein Gedanke. „Intern“ ist sie bereits weit fortgeschritten. In der Öffentlichkeit ist sie aber nicht angekommen. Der Zeigefinger auf die Veterinärmedizin lenkt von den Rückständen aus der Humanmedizin ab. Das allergrößte Aufgabenfeld bleibt der globale Süden, dem vor allem die Infrastruktur zur Beseitigung der Umweltrisiken fehlt. Dem Wissenschaftler Gorka Orive gebührt das letzte Wort: „Es ist Zeit, die grüne Pharmazie Realität werden zu lassen.“

LEH auf den Punkt…

Produkte und Märkte

Anfang August sind Eier noch einmal um 3,4 Prozent teurer geworden. Gegenüber dem Vormonat ist das ein Plus von vier Prozent, im Vergleich zum Vorjahr sogar um 56,1 Prozent. Aktuell kosten 100 kg eier 186,94 Euro. Mit dem Februar ging die Preisschere zu den Vorjahren deutlich auseinander. Noch teurer ist der gewichtete Preis in den USA. Da kosten 100 kg Eier mehr als 450 Euro…

Landwirtschaft

… Im ersten Halbjahr 2022 gab es in Sachsen-Anhalt doppelt so viele Holzdiebstähle als im Jahr zuvor. Auch in Thüringen steigt der Holzdiebstahl an. Dabei geht es nicht um einzelne Holzscheite, die für den heimischen Kamin mitgenommen werden, die Diebe gehen mit der Motorsäge ans Werk und räumen im großen Umfang ab…

LEH und Unternehmen

Die Bäcker in Thüringen machen die Brötchen teurer. Nach Angaben der Handwerkskammer Erfurt waren sie bislang zurückhaltend mit der Weitergabe der allgemeinen Teuerungen. Ab dem 01. Oktober komme noch der neue Mindestlohn von 12 Euro dazu. Daher werden Brot und Backwaren preislich nachziehen müssen.

Welthandel

Das georgische Unternehmen Agritouch wird Partner des türkischen Herstellers für Kühlgeräte (SAGI Muhendislik). Beide haben ein neues Konzept für mobile Kühlcontainer entwickelt, deren Kühltemperatur auf verschiedene Bedürfnisse geregelt wird. Benötigt wird nur Strom. In einen 20-Fuß-Container können sieben, in einem 40.Fuß-Container können 18 Paletten direkt nach der Ernte zwischengelagert werden.

Antiquariat

Die Carolina Atlantiades pragmaticum informiert am 21.03.1719 ihre Leser über „grosse Schaafe“ in Panama und die Art des Entenfangs in Ägypten

Roland Krieg