Letzter Großschlachthof für Schweine in MV macht dicht

23.07.2019 Landwirtschaft

Danisch Crown schlachtet in Teterow keine Schweine mehr

Wegen schwieriger Marktbedingungen stellt der dänische Schlachtkonzern Danish Crown Ende August die Schweineschlachtung am Standort Teterow ein. Die Dänen konzentrieren sich künftig auf die Schlachtung, Verarbeitung und Vermarktung von Rindern in Teterow.

Danisch Crown hat zwar mit einem regionalen Partner versucht, in den letzten Wochen vermehrt Schweinehälften zu vermarkten, konnte aber die Planziele nicht erreichen. Geschäftsführer Kay Rohloff aus Teterow bestätigte die Schließung des Schlachtbandes für Schweine Ende August 2019. Seitens der eigenen Mitarbeiter sind 10 bis 15 Prozent des Gesamtpersonals betroffen, die aber andere Tätigkeiten übernehmen sollen. Für die Mitarbeiter, die keine Möglichkeit finden, organisiert Danish Crown Unterstützung bei der Suche nach einer neuen Arbeit und Bewerbungstrainings. Für 50 Mitarbeiter von externen Dienstleistungsunternehmen am Standort endet die Arbeit Ende August nach Aufkündigung der Verträge.

Schweinemäster, die von der Schließung der Schweineschlachtung betroffen sind, könnten, so Danish Crown, ihre Tiere zu Danish Crown im niedersächsischen Essen bei Oldenburg anliefern. Das sind rund 400 Kilometer. Der nächste Schlachthof liegt in Perleberg in Brandenburg und ist rund 150 Kilometer entfernt.

Im Schweinebereich hat Mecklenburg-Vorpommern damit keinen Großschlachthof mehr. Kleine Betriebe werden die Schweine wohl aufgeben. Danish Crown hatte vor über zwei Jahren noch 2,5 Millionen Euro in Teterow investiert und 60 neue Arbeitsplätze geschaffen.

Auf rund 200 Betriebe verteilen sich in Mecklenburg-Vorpommern 270.000 Mastschweine und 90.000 Zuchtsauen. Vor der Wende war der Schweinebestand in Mecklenburg-Vorpommern dreimal so hoch. Nach einem Tiefstand bei Mastschweinen im Jahr 2015 von 140.000 Tieren über 50 kg, wurden dann bis 2017 mehr als 50.000 neue Mastplätze besetzt. MV liegt ist in der Betriebsgrößenklasse mit 2.000 bis 5.000 Schweinen nach Sachsen-Anhalt in Ostdeutschland vorne dabei, hat aber am gesamtdeutschen Mastschweinebestand mit mehr als 12 Millionen nur einen geringen Anteil.

Teterow liegt im Landkreis Rostock auf der Höhe von Güstrow und weist nach dem statistischen Landesamt nach Ludwigslust mit 66 Betrieben und 179.000 Schweinen die höchste Dichte im Schweinebereich auf.

Erst im Januar hat Landwirtschaftsminister Till Backhaus die Bundesregierung auf Einführung der Nutztierhaltungsstrategie gedrängt. Die Landwirte bräuchten sichere Rahmenbedingungen für Investitionen in neue Ställe für mehr Tierwohl. Rund um Teterow sorgt jetzt Danish Crown für Unsicherheit.

Ob die Rinderschlachtung sicher ist, bleibt offen. Der für Rinder verantwortliche Verkaufsleiter Ralf Heisterkamp verspricht neue Veredlungs- und Wertschöpfungsmöglichkeiten.

Roland Krieg