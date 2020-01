LSV: „Wir rufen zu Tisch“

17.01.2020 Landwirtschaft

Land schafft Verbindung auf und vor der IGW

Innerhalb von 100 Tagen hat die Graswurzelbewegung „Land schafft Verbindung“ sehr viel Aufmerksamkeit bei Medien und Bürgern erhalten. Die rollende Protestbewegung von Vollzeitlandwirten, die ihre Sorgen ohne Funktionäre selbst in die Hand nehmen, hat der Agrarwende ein weiteres Gesicht hinzugefügt. Am Samstag gibt es erneut eine Bauerndemo in Berlin, auf der IGW haben die Vertreter einen Stand und sich im Vorfeld der Messe den Medien gestellt.

Viel erreicht in kurzer Zeit

Die Organisatoren waren auch auf dem Agrargipfel im Bundeskanzleramt und haben bereits ihr Konzept für eine Zukunftskommission abgegeben. Es wird deutlich, das den Landwirten die Hutschnur geplatzt ist, weil sie innerhalb eines kleiner werdenden ökonomischen Korsetts immer mehr Aufgaben und Auflagen zugesteckt bekommen. Warum sich der Unmut in den Straßen regt und nicht über die Landesbauernverbände kanalisiert, hat sicher auch mit dem Gefühl der Ohnmacht zu tun. Der Weg durch die Institutionen ist lang, die Umsetzung einer Idee länger. Nach den großen Medienerfolg der spontanen Proteste zeigt sich in den Worten der Mitstreiter um Dirk Andresen die Erkenntnis, dass Umsetzung der zweite Teil der Geschichte ist.

Da ist Land schafft Verbindung (LSV) angelangt. Forderungen wie faire Preise, realistische Agrarpolitik, Umgang des Handels mit seinen Lieferanten sind die Allgemeinplätze, die auch andere Demonstrationen vor sich her tragen. „Wir sind die Gesichter der Landwirtschaft“, betont Sebastian Dickow. Die Sympathiewelle der Bürger endet daher nicht an den großen Traktoren, mit denen die Landwirte durch die Städte rollen, sondern an der Authentizität der Protagonisten. Derzeit verdeckt der Rückhalt die Verschiedeneheiten zwischen zwei LSV-Organisationen, den Bewegten um die grünen Kreuze herum und den speziell Ökolandbau fordernden Aktivisten.