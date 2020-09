Meeresfisch aus dem Saarland

10.09.2020 Landwirtschaft

Fresh Fisch Schweiz will in Völklingen wachsen

Die AG sitzt in der Schweiz. Die Meeresbecken aber stehen in Völklingen im Saarland. Die große Salzwasserpools der Fresh Corporation beinhalten 1.800 Kubikmeter Wasser mit Doraden, Wolfsbarsch und Kingfish. Weil die Wasserqualität kontrolliert ist, wachsen die beliebten Speisefische in klarem Wasser ohne Schadstoffe auf. Jeder Salzwasserpool bildet einen geschlossenen Wasserkreislauf.

Die Schweizer haben die Vision von nachhaltig produzierten Meeresfischen im Saarland umgesetzt. In Völklingen steht weltweit die erste Anlage überhaupt. In den vergangenen Jahren hat die Fresh Corporation AG die Produktion von 50 auf 200 Tonnen erhöht und bietet seinen Schweizer Kunden Pick-Up Points für ihre Bestellungen in der Schweiz an. Nach Medienberichten wollen die Schweizer die Produktion in den beiden nächsten Jahren noch einmal verdoppeln und neue Standorte erschließen.

Roland Krieg

