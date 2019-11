Mega-Dialog: Julia und die Bauern

27.11.2019 Landwirtschaft

Haben sich die vier Reisetage nach Berlin gelohnt? Eher für Julia Klöckner. Sie stand mehr als 90 Minuten auf der Bühne einem Meer an Bauern gegenüber, die nur vereinzelt Pfiffen und tuteten, oft sogar verhalten applaudierten. Lauten Beifall gab es, als Klöckner die überholten Bilder von Landwirtschaft in Schulbüchern und fehlendem Wissen der Lehrer beklagte.

Für die Ministerin war die Demo am Brandenburger Tor zwischen ihrem Ministerium in der Wilhelmstraße und der Reichstag ein Heimspiel. Die Bauern hingegen hatten sich vielfach aus Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen zwei Tage lang auf den Weg zum Brandenburger Tot gemacht. Mit Beginn der herbstlichen Dämmerung sammelten sich die Traktoren wieder zur zweitägigen Rückfahrt. Tierhalter mussten für den Ausflug nach Berlin die Versorgung ihrer Tiere sicher stellen. Hat sich der Aufwand von vier Tagen auf Achse gelohnt?

Die Bauerndemonstration in Berlin war am Dienstag bis 15:00 Uhr genehmigt. Ab 14:00 Uhr sprach Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner und stand 15:15 noch immer auf dem Podium und beantwortete die letzten Fragen aus der Menge vor ihr. Danach ging sie noch ins Gedränge aus Polizei und Presse. Ihre Koalitionskollegin Svenja Schulze aus dem Umweltministerium war zuvor nach 3 Minuten 18 wieder von der Bühne geflüchtet

Knifflige Bewertung

Zuvor hat sie im Bundestag den Rekordhaushalt von 6,7 Milliarden Euro für das kommende Jahr beschrieben. Eine Erhöhung von 400 Millionen Euro. 4,1 Milliarden Euro stehen für die soziale Absicherung der Landwirte bereit. Ob die Millionen an Waldsicherung, Fischereihilfe, Landentwicklung, Digitalisierung und Klimaschutz an den möglichen KTBL-Daten heranreichen, bleibt offen. Klöckner hat das Mögliche innerhalb des gegebenen Rahmens erreicht. Mehr sollte nicht allein die Landwirtschaft, sondern alle Sektoren der Wirtschaft gleichermaßen betreffen: Die Gestaltung einer Ökonomie der nachhaltigen Gesellschaft.

In Berlin einen Konsens für eine Agrarpolitik zu finden ist nicht minder schwer als in Brüssel. Die Bauern bekommen aus dem Bundestag nur Parteipolitik zu hören. Julia Klöckner will das gegenüber Herd-und-Hof.de nicht gelten lassen und antwortet: „Ein Konsens zwischen den Bauern ist auch schwer zu finden. Wir kennen die Demonstrationen im Januar, da sind auch Bauern mit ganz anderen Sichtweisen dabei. In einer vielfältigen Gesellschaft haben auch die Parteien unterschiedliche Schwerpunkte. Die Bauern aus Bayern haben andere Forderungen als die Bauern aus Mecklenburg-Vorpommern. Wer Schweine hält, hat andere Anforderungen als ein Geflügelhalter. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht fordern, was es so noch nie gegeben hat.“