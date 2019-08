Mehr Bio durch mehr Umschichtung?

08.08.2019 Landwirtschaft

Es gibt keinen Öko-Förderstopp in Sachsen-Anhalt

Es könnte so einfach sein, wenn es so einfach wäre: Die Konsumenten lieben Bio, die Bauern produzieren Bio und Agrargelder fließen direkt in die Nachhaltigkeit. Aus dieser Perspektive ist es verständlich, wenn der Anbauverband Bioland in der vergangenen Woche das Förderverhalten in Sachsen-Anhalt beklagte. Von 49 Betrieben, die einen Antrag auf Umstellungsgelder aus Magdeburg gestellt haben, kommen nur 20 Betriebe in den Fördergenuss. Und: Ertragsstarke Ackerbaubetriebe sowie Betriebe mit mehr als 20 Prozent Flächenzuwachs würden leer ausgehen.

So wird es nichts mit 20 Prozent Ökoanteil bis 2030. Dann tauchte das Gerücht auf, das staatliche Tierwohllabel aus dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) in einer Art Kuhhandel noch im August, dem kritischen Koalitionspartner SPD mit einer höheren Umschichtung der EU-Gelder aus der ersten Säule der Direktzahlungen in die zweite Säule für den Ökolandbau schmackhaft zu machen. Doch offenbar ist der Sommer-Wunsch größer als die Politik-Wirklichkeit.

Umstellung allgemein

Selbst die Biobranche wiederholt, dass Betriebe dauerhaft keinen Erfolg haben werden, wenn sie nur wegen höherer Fördergelder auf die ökologische Wirtschaftsweise umstellen. Schon vor zehn Jahren zeigte sich auf der BioFach die Vielfalt der notwendigen Bedingungen, wann Landwirte wechseln. Höhere Fördergelder und sinkende Preise im konventionellen Markt sind nur ein Teil der Wirklichkeit [1].

Felix-Michael von Hertell von der Unternehmensberatung BB Göttingen kommt in einer Wirtschaftlichkeitsprüfung für Umstellungswillige, die er in den DLG-Mitteilungen Juni 2019 aufgestellt hat, auf sehr ausdifferenzierte Ergebnisse. Auf besseren Ackerbaustandorten ergeben sich durch eine vergleichbare Kostenstruktur zwischen Öko- und konventionellen Betrieben kaum Vorteile. Das liege an dem Leistungsverlust ertragsstarkerFrüchte wie Mais und Zuckerrüben.

Die Öko-Feldtage auf der hessischen Staatsdomäne Frankenhausen haben zudem gezeigt, dass die Ökobetriebe vor allem beim Energieverbrauch keineswegs besser dastehen als der konventionelle Betrieb, der mit weniger Überfahrten pro Hektar auskommt [2]. Eines der größten Probleme ist die Vermarktung. Bio-Molkereien nehmen keine neuen Betriebe mehr an. In Bayern geht, nachdem Agrarministerin Michaela Kaniber am Mittwoch den 10.000 Biobetrieb zählen konnte, die Sorge um, dass nach der Umstellungswelle die Bio-Getreidepreise in die Knie gehen.