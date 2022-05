25.05.2022 Landwirtschaft

Mehr Sonnenblumen

Nach Angaben des Verbandes zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen (UFOP) mehr Sonnenblumen an. Wohl als Reaktion auf den Russlandkrieg und dem Mangel an Sonnenblumen aus der Ukraine steigt die europäische Anbaufläche um 200.00 auf 4,7 Millionen Hektar. Das sind noch einmal rund 300.000 Hektar mehr als der Internationale Getreiderat in seiner Märzprognose auswies.

Mit 1,3 Millionen Hektar stehen die die meisten Sonnenblumen demnächst in Rumänien auf den Felder,n gefolgt von Bulgarien und Frankreich mit 800.000 und 700.000 Hektar. In Deutschland gab es ein Plus von fünf Prozent auf 40.000 Hektar.

roRo