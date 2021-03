10.03.2021 Landwirtschaft

LEH und Tierschutzbund wollen mehr Tierwohl-Geflügelfleisch

Der Lebensmitteleinzelhandel hat sich mit dem Deutschen Tierschutzbund auf eine Verdoppelung der Geflügelfleischerzeugung der Haltungsstufen drei und vier auf mindestens 20 Prozent bis Ende 2026 geeinigt.

„Mit dem Mehrangebot in den beiden höchsten Stufen mit der 3 und 4 wird das Tierwohl im Geflügelsortiment gestärkt. Dieses Bekenntnis ist stark, auch mutig. Wir begrüßen das ausdrücklich. Das kann zudem Vorbild für mehr Tierschutz im gesamten Sortiment tierischer Produkte sein. Mit unserem zweistufigen Label „Für mehr Tierschutz“ schaffen wir gemeinsam mit dem beteiligten Handel Transparenz am Regal. Jetzt braucht es aber auch das Bekenntnis der Verbraucher, die Fleisch essen, an der Ladenkasse!“ erklärt Thomas Schröder, Präsident des Deutschen Tierschutzbundes.

„Das gemeinsame Bekenntnis der Unternehmen des LEH und des Deutschen Tierschutzbundes ist ein wichtiger Schritt in Richtung mehr Tierwohl bei Geflügel“, erklärt Dr. Alexander Hinrichs, Geschäftsführer der Gesellschaft zur Förderung des Tierwohls (Initiative Tierwohl) in der Nutztierhaltung mbH. „Mit der Haltungsform-Kennzeichnung werden derartige Schritte für die Verbraucher sichtbar und verständlich. Wir freuen uns sehr darüber, dass der Deutsche Tierschutzbund und der LEH hier konstruktiv und mit vereinten Kräften das Tierwohl in Deutschland voranbringen.“

Lesestoff:

Die Haltungsform-Kennzeichnung ist eine vierstufige Siegel-Klassifikation für tierische Erzeugnisse. Sie wurde im April 2019 eingeführt. Sie klassifiziert Tierwohl-Siegel und Programme entsprechend ihren Anforderungen an die Tierhalter und dem sich daraus ergebenden Tierwohl-Niveau. Die Kennzeichnung finden Verbraucher auf Verpackungen bei Aldi Nord und Süd, Edeka, Kaufland, Lidl, Netto Marken-Discount, Penny und Rewe. Die „Haltungsform“ steht weiteren Unternehmen offen. www.haltungsform.de

roRo

