Mehr Umwelt- und Naturschutz in NRW gefordert

Forderungen an die neue Landwirtschaftsministerin in NRW

Mit ihrem gemeinsamen Positionspapier haben sich der Naturschutzbund NRW (NABU), der Westfälisch-Lippische Landwirtschaftsverband (WLV) und die Landesvereinigung Ökologischer Landbau NRW (LVÖ) sowie der Westfälisch-Lippische LandFrauenverband (WLLV) im Juni an die zukünftige Landesregierung gewendet und ein deutlich ambitionierteres politisches Engagement für mehr Natur- und Umweltschutz in der Landwirtschaft gefordert.

Das drängendste Problem für alle Beteiligten ist der anhaltende Flächenverbrauch. Weiterhin wird in NRW in großem Umfang zusätzlich Fläche für Siedlung, Verkehr und Gewerbe in Anspruch genommen. Oft handelt es sich um landwirtschaftlich genutzte Flächen. Damit gehen Böden für die Produktion von Lebensmitteln und zur Erwirtschaftung von landwirtschaftlichem Einkommen verloren. Flächenversiegelung führt zum Verlust der CO2-Speicherfähigkeit des Bodens und hat negative Folgen für Grundwasser und Klima. Letztendlich verschwindet Kulturlandschaft, es fehlt Lebensraum für wildlebende Arten und die Erholung des Menschen. Spätestens 2035 soll die Landesregierung beim Flächenverbauch die Netto Null erreichen.

Gemeinsam werden sich die Verbände dafür einsetzen, dass überackerte oder anderweitig genutzte Wegränder wo möglich wiederhergestellt und die Qualität dieser Randstreifen durch fachgerechte Pflege, bei stark verarmten Randstrukturen auch durch Wiedereinbringen von standorttypischen Arten, verbessert werden. Quantität und Qualität von Wegrändern haben in den vergangenen Jahrzehnten deutlich abgenommen. Obwohl die Bedeutung von Weg- und Straßenrändern für die Artenvielfalt in der Kulturlandschaft bekannt ist und ausreichend Hinweise zur fachgerechten Pflege vorhanden sind, ist eine erkennbare Verbesserung der Situation allenfalls punktuell festzustellen. Damit die Landwirte aktiv werden, brauche es gezielte Fördermaßnahmen.

In der landwirtschaftlichen Aus- und Weiterbildung müssen die Themen Umwelt und Naturschutz aufgenommen werden.

WLV / roRo