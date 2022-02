Milchmenge sinkt nachhaltig

08.02.2022 Landwirtschaft

Dennoch sind die Zahlen insgesamt zufriedenstellend, wie der Landvolk Pressedienst (LPD) berichtet. Erstmals seit 2014 wurde im Bundesmittel die Marke von 40 Cent je Kilogramm Milch wieder übertroffen, berichtete Gorn. Im Zuge der zunehmenden Verknappung des Angebotes kam es zu deutlichen Preisanstiegen an den Rohstoff- und Produktmärkten. Die höheren Verwertungen der Milch in den Molkereien schlugen sich seit einigen Monaten auch in kräftigen Aufschlägen beim Milchgeld nieder. „Vor allem der Norden profitiert mit dem Produktportfolio Magermilchpulver, Butter und Käse von der stabilen Nachfrage “, ergänzte der AMI-Experte.

Die Nachfrage privater Haushalte in Deutschland nach pflanzlichen Alternativen zu Milch und Milchprodukten steigt zwar weiter, aber auch für Erzeugnisse wie Streichfette, Käse, Joghurt und Quark. „International reicht die erzeugte Milchmenge zur Bedarfsdeckung nicht aus. Aufgrund dieser Ausgangssituation schauen wir optimistisch ins Frühjahr“, erklärte Manfred Tannen in der Ausschusssitzung. Mehr als 800.000 Kühe gibt es in Niedersachsen. Die Selbstversorgung mit Milch und Milchprodukten liegt bei mehr als 100 Prozent. Jeder zweite Liter Milch aus Deutschland wird exportiert. Es gibt eine enge Vernetzung in die Nachbarländer, wie beispielsweise Holland, wobei der Binnenmarkt gemeinsam versorgt wird.

LPD