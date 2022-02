03.02.2022 Landwirtschaft

Keine Kostendeckung bei bayerischen Milchbetrieben

Das Institut für Agrarökonomie der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) hat den aktuellen Milchreport Bayern veröffentlicht. Die an der Betriebszweigabrechnung teilnehmenden Betriebe liegen zwar nahe am elfjährigen Mittelwert, aber dennoch mit einem Minus von 2,7 Cent je Kilogramm auf Vorjahresniveau. In den vergangenen elf Jahren konnten die Milchbauern nur mit dem Wirtschaftsjahr 2017/18 zufrieden sein.