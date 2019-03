Mit Datenmanagement zum besseren Gartenbau

05.03.2019 Landwirtschaft

Gartenbau 4.0 startet 2019 mit neuen Projekten

Im Rahmen des niederländischen Programms für den Präzisionsgartenbau hat ein breites Bündnis von Landwirten, Agrarfirmen und Wissenschaftlern 2017 das Projekt Gartenbau 4.0 für das Kernobst gestartet. Im Fokus stehen das Datenmanagement für die Energie- und Ressourcengewinnung, die Marktproduktion, die computergestützte Automation und physischen Wachstumsparameter. Mit der Bereitstellung hochmoderner Produktionsverfahren sollen kleine Gartenbaubetriebe wettbewerbsfähig gemacht werden. Wie beim Ackerbau entsteht ein Datenmanagementsystem, nach dessen Analyse Dünge- und Pflanzenschutzapplikationen gezielt angewandt werden. Darüber wird mit einem Prognosemodell der künftige Ertrag möglichst genau berechnet. Eingebunden in das Projekt sind automatisierte Techniken mit Sensoren zur Erkennung der Blüte, der Fruchtentwicklung, die Rückverfolgbarkeit bis hin zur Lager- und Lieferkette mit sortierten Früchten.

Fruit 4.0 will vor allem die derzeit noch mangelhafte Sensortechnik verbessern. Der von der Universität Wageningen veröffentlichte Zwischenbericht 2018 zeigt ermunternde Ergebnisse. Sowohl bei der Sensorentwicklung hat es Fortschritte gegeben, als auch bei der Rückverfolgbarkeit. Jetzt kann bei jedem Stück Obst in der Lagerbox die Reihe im Gewächshaus identifiziert werden, aus der es geerntet wurde.

In diesem Frühjahr geht das Konsortium neue Projekte an. Mit Hilfe einer 3D-Plattform werden die Betriebsmittel auf sparsamen Gebrauch optimiert. Dazu gehört ein Auftragskartenmodul, mit dem gezielt die Früchte zur Reduzierung von Krankheitserregern ausgedünnt werden können. Die Sensoren sollen sich jetzt an die Bestimmung von Obstgrößen und Obstqualitäten herantasten.

Im Konsortium sind u.a. The Greenery, Agrifirm und Adama vertreten.

roRo