Mit eigener Ernte sich selbst bedanken

04.10.2021 Landwirtschaft

Gärtnern liegt im Trend

Nach Analyse der niederländischen Rabobank zeigt sich ein klarer Trend. Mehr als die Hälfte der Bundesbürger hat heute Spaß daran, eigenes Obst und Gemüse anzubauen. Der Rabobank Food Navigator kommt zu folgenden Ergebnissen: Im Bundesdurchschnitt baut knapp die Hälfte (47,1 Prozent) der Befragten eigenes Obst oder Gemüse im Garten oder auf dem Balkon an, 10,5 Prozent haben es fest vor. 42,4 Prozent der Befragten geben dagegen an, nicht unter die Hobbylandwirte gehen zu wollen. Allerdings legen drei Viertel (74,9 Prozent) der Deutschen beim Kauf von Lebensmitteln generell Wert darauf, dass sie aus der Region stammen.

In allen Altersstufen

Eigenes Obst und Gemüse zu ziehen, ist in allen Altersgruppen beliebt. Am liebsten schwingen die 40- bis 49-Jährigen den Spaten: Mit 56,5 Prozent gärtnert hier mehr als jeder Zweite. Auf jeweils 46,5 Prozent kommen die 30- bis 39-Jährigen und die 50- bis 64-Jährigen. Die mit Abstand größte Gruppe derer, die fest vorhaben, zu gärtnern, stellen die 30- bis 39-Jährigen: Ein Viertel von ihnen (25,4 Prozent) gibt an, dass sie den eigenen Anbau von Obst und Gemüse planen. Danach folgen die 18- bis 29-Jährigen, bei denen sich 12,0 Prozent an den Eigenanbau von Obst und Gemüse wagen wollen.

In allen Altersgruppen bis zum 65. Lebensjahr ist die Gruppe der Gärtner größer als die der Nicht-Gärtner.

Der Osten liegt leicht vorn

Der Hang zum grünen Daumen zieht sich quer durch Deutschland: Gegärtnert wird überall, im Osten (51,1 Prozent) noch etwas mehr als im Westen (45,9 Prozent). So leben die meisten Hobbylandwirte in östlichen Bundesländern. Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen liegen mit knapp zwei Dritteln (jeweils 63,8 Prozent) an der Spitze, gefolgt von Sachsen (61,7 Prozent) und Brandenburg (55,6 Prozent). Auf Platz 1 der westlichen Bundesländer liegt Bayern (52,2 Prozent).

roRo

