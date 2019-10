Modernisierung der Landwirtschaft in Kasachstan

16.10.2019 Landwirtschaft

Kasachstan exportiert Zanderfilet und Öko-Produkte

Kasachstan ist eines der zentralasiatischen Länder mit fruchtbaren Lössböden, die aber wegen geringen technologischen Fortschritts nicht ausreichend genutzt werden. Das Bruttoinlandsprodukt ist im ersten Halbjahr 2019 um 4,2 Prozent gewachsen und die Landwirtschaft hat mit einem Plus von 3,5 Prozent daran einen großen Anteil. Es geht noch mehr. Das Land ist für seine Getreideproduktion bekannt. Witterungsbedingt wurde die Ernte erst Anfang Oktober abgeschlossen. Auf zehn Millionen Hektar wurden bis Mitte September 12.2 Millionen Getreide gedroschen.

Doch wachsen auch Linsen, Flachs und Soja auf den guten Böden des Landes und werden weltweit nachgefragt. Die Weiterentwicklung des Agrarbereiches steht in der Politik weit oben. Kasachstan will lizensierte Unternehmen für die Produktion von Pflanzenschutzmitteln und Dünger aufbauen. Aus den USA haben Ende September US-Firmen auf dem Internationalen Feldtag „Dala Doni“ am Baraev Institut in Schortandi, nördlich der Hauptstadt Astana moderne Beregnungsanlagen vorgestellt. Vize-Landwirtschaftsministerin Gulmira Issayeva sprach von der Dringlichkeit der Diversifizierung des Landwirtschaftssektors.

Wichtig sind dabei Rahmenbedingungen, wie die Digitalisierung des Bodenkatasters.

Das wichtigste Agrarprodukt aus Kasachstan ist in Deutschland Zanderfilet aus den Aquakulturanlagen. Anfang August waren Vertreter des Instituts für Binnenfischerei Potsdam-Sacrow in Kasachstan, um bei wissenschaftlichen Instituten und lokalen Fischereien die Intensivierung der nachhaltigen Fischerei zu begutachten.

Ein wichtiger Baustein der Exporte sind Bio-Produkte. Mit 277.145 Hektar Öko-Fläche steht Kasachstan weltweit auf Platz 27 der Öko-Produzenten. Das Land könne die steigende Nachfrage nach Linsen, Erbsen und Sojabohnen bedienen. 61 Erzeuger sind im Land und exportieren Waren für rund zehn Millionen Euro in die EU. Der deutsch-kasachische Agrardialog sieht Chancen für eine Ausweitung des Sektors.

Roland Krieg