Nachtfröste zu Ostern

24.04.2019 Landwirtschaft

Frostschutz vor Ostern

Kurz vor Ostern haben die regionalen Wetterdienste Obstbauern in ganz Europa in Alarm versetzt. Wie die niederländische Erzeugerorganisation für Obst berichtet lagen die Temperaturen vor Ostern bei einem bis zwei Grad minus. In Nord-Brabant wurde mit - 3,3 Grad Celsius der Frostrekord gemessen. Die Nachtfröste bedrohten die Obsterzeugung in den betroffenen Regionen.

In Frankreich zeigten sich malerische Bilder von reifüberzogenen Steinobstbäumen, die allerdings noch nicht geblüht hatten. Neben einer Frostschutzberegnung haben Obstbauern auch Feuerschalen aufgestellt, damit der Rauch die Anlagen schützte. Ein Obstbauer in Österreich bekam deswegen Ärger mit den Nachbarn - wegen Rauchverschmutzung.

Am kältesten wurde es vor Ostern in Polen. Dort wurden lokal - 7,7 Grad Celsius gemessen. Durch die Feuerschalen wird es in den Kronen nicht kälter als 0,5 bis 1,8 Grad Minus.