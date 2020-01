Neu zum Jahresbeginn

06.01.2020 Landwirtschaft

Start ins Jahr 2020 Glück sparsam verwenden Neu ist die Warnung nicht, aber sie kommt aus berufenem Mund. Im Weihnachtsinterview warnte Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble davor, das Klimapaket „den Menschen als soziale Wohltat zu verkaufen.“ Klimaschutz gibt es nicht zum Nulltarif, Heizen und Tanken würden teurer. Die Umstellung auf den Klimaschutz wird das Leben verändern. „Sicher ist es ein großes Glück, einfach mal auf die Malediven zu fliegen oder Venedig zu besuchen. Aber künftig sollten wir von diesem Glück sparsameren Gebrauch machen“, sagte er im Interview mit Neuen Osnabrücker Zeitung. Die Bundesbürger haben in ihrer Geschichte „viel größere Herausforderungen bewältigt.“ Den Satz „Klimaschutz gibt es nicht zum Nulltarif“ hat auch die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zum Jahresende geprägt. Ebenfalls verweist die Partei auf bevorstehende fundamentale Veränderungen. Die Bundestagsabgeordnete Anja Hajduk versteht darunter aber eine „kluge“ und „gerechte Haushaltspolitik“ und fordert grüne Investitionen statt schwarzer Null, damit neue Geschäftsmodelle „als Motor des Wandels“ Ökonomie und Ökologie in Einklang bringen. Die Farben der Null Dem Kölner Pädagogen Heinrich Welsch (1848 bis 1935) wurde mit der Figur des Lehrer Welsch im Karnevalslied „En d´r Kaygass Nummero Null“ ein Denkmal gesetzt. Er gab benachteiligten Arbeiterkindern eine Ausbildungschance. „Dreimol Null es Null es Null“ ist die auch außerhalb des Rheinlands bekannteste Liedzeile des Schlagers. Schon älter ist die Farbenlehre Goethes, der Farben als Mischung aus „Hell“ und „Dunkel“ beschrieben hat. Demnach könne die Summe aller Spektralfarben niemals weiß ergeben. Die bundesdeutschen Finanzminister lieben die Vermischung von Goethe und Welsch. Für sie ist die Null ein Farbspektrum. Sie negieren, dass die Summe aller negativen und aller positiven Zahlen Null ergibt. Sie waren nicht bei Lehrer Welsch in der Klasse. Sie verstehen unter der Ziffer Null eine nicht exakt beschriebene Bandbreite, die lediglich um den Nullwert schwankt. Mit dem Begriff „schwarze Null“ verteidigt Finanzminister Olaf Scholz jeden Angriff auf seinen ausgeglichenen Haushalt 2020. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat in seinem letzten Konjunkturbericht 2019 ein Absinken des Bruttosozialproduktes im vierten Quartal um 0,1 Prozent vermeldet. DIW-Konjunkturchef Claus Michelsen kommentiert: „Stand jetzt können wir allenfalls auf eine rote Null hoffen.“ Das Zitat zum Neuen Jahr Die Zeiten in denen ein Ministerium allein eine Strategie vorgelegt hat sind vorbei. Vor Julia Klöckner hat es bereits eine Reihe an „Ackerbaustrategien“ gegeben. So tritt Pflanzenbau-Redakteur David Benzin in der Bauernzeitung zu Jahresanfang an alle Mitreisende für das Jahr 2020 mit den Worten heran: „Noch jemand ohne Ackerbaustrategie?“

Herausforderungen Agrarbranche Die Internationale Grüne Woche bietet erstmals mit zwei Bauerndemonstrationen genug Themen, um die politische Ebene auf dem Messegelände in Berlin besonders zu unterstreichen. Der Deutsche Bauernverband (DBV) bezeichnet die Stimmungslage in der Landwirtschaft als „zum Jahresende ausgesprochen angespannt“. Die Innovationsbereitschaft sei so niedrig wie schon lange nicht mehr. Vom Insektenschutz bis zur Düngeverordnung sind praktische Auswirkungen zu erwarten, die Senkung der Mehrwertsteuer auf die Dürreversicherung erleichtert das Risikomanagement. Der DBV hat die steuerlich begünstigte Risikorücklage noch nicht aufgegeben. Mit der EEG-Novelle rückt die Bioenergie einmal mehr in den Fokus und im Rahmen der Erneuerbare-Energie-Richtlinie II geht es um nachhaltige Biokraftstoffe aus heimischer Produktion. Die Blicke auf die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) und den Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) der EU sind noch ziemlich unklar. Nutzviehbestände Die Nutzviehbestände sind im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen. Eine Trendwende für 2020 ist nicht in Sicht. Zum Stichtag 03. November hat das Statistische Bundesamt (Destatis) 25,9 Millionen Schweinen zwei Prozent und 519.200 Tiere weniger gezählt als im Vorjahr. Am meisten ging die Zahl der Mastschweine, aber auch zurück, es gab aber auch weniger Ferkel, Jungschweine und Zuchtsauen. Ebenfalls gesunken ist die Zahl der Rinder mit 2,5 Prozent und 300.000 Tiere auf 12,3 Millionen Tiere sowie die Zahl der Schafe mit 1,2 Prozent und 19.000 Tiere auf 1,6 Millionen. Butter Ohne Medienrummel hat Lidl die Weihnachtsbutter zu einem Preis von 1,11 Euro angeboten. Die Schockpreise aus dem Jahr 2018 von zwei Euro sind weit entfernt. US-Rindfleisch Ab diesem Jahr dürfen die USA nach Einigung mit der EU mehr US-Rindfleisch mehr Qualitätsfleisch ohne Antibiotika in der Fütterung einführen. Die Menge wird den anderen Ländern abgezogen, so dass die Importmenge mit 45.000 Tonnen gleich bleibt. Die USA starten in diesem Jahr mit einer Quote von 18.500 Tonnen, die in den folgenden Jahren jährlich zwischen zwei und drei Millionen auf abschließend 35.000 Tonnen ab dem Jahr 2027 ansteigt.